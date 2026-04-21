Trump prorroga la tregua con Irán ante una nueva ronda de negociaciones en Pakistán

El presidente estadounidense extiende el alto el fuego con Irán mientras se preparan conversaciones en Islamabad. El bloqueo del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní continúan siendo los puntos críticos de esta crisis volátil.

El panorama geopolítico en Oriente Medio se encuentra en una fase de extrema tensión ante la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump , de extender temporalmente la tregua acordada con Irán . Mientras el plazo inicial de dos semanas llegaba a su fin, las capitales de ambos países observan con cautela los movimientos diplomáticos que tienen como epicentro a Islamabad, Pakistán .

Este país se ha consolidado como un mediador clave en el conflicto, preparándose para recibir a las delegaciones de alto nivel encabezadas por figuras prominentes como el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. A pesar de los preparativos logísticos y la expectación internacional, la confirmación oficial de estas nuevas negociaciones sigue siendo esquiva y rodeada de incertidumbre, dado el historial de cambios bruscos de postura que han caracterizado este proceso de diálogo en semanas anteriores.

La fragilidad de este alto el fuego es evidente al analizar los acontecimientos de los últimos días. A pesar del acuerdo vigente desde el pasado 8 de abril, la situación en el terreno dista mucho de ser pacífica. Incidentes como ataques a buques en el estratégico estrecho de Ormuz y la interceptación de navíos iraníes por parte de la Marina de Estados Unidos ponen de manifiesto que la guerra no ha terminado realmente, sino que se encuentra en un estado de pausa tensa y volátil.

El estrecho de Ormuz, arteria vital para el suministro global de energía, permanece bloqueado, lo que genera un impacto económico mundial creciente, con el racionamiento de combustibles y la escasez de suministros esenciales. La estrategia de Teherán de utilizar el control de esta vía marítima como principal moneda de cambio frente a Washington subraya la complejidad de alcanzar un acuerdo definitivo que satisfaga las demandas de seguridad de todas las partes involucradas.

En el centro del conflicto, la cuestión nuclear continúa siendo un obstáculo monumental para cualquier avance diplomático real. Estados Unidos e Israel mantienen una postura firme exigiendo el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y la entrega de sus reservas, mientras que Irán insiste en su derecho al desarrollo de tecnología nuclear con fines civiles. La presencia de uranio enriquecido en territorio iraní, oculto en instalaciones protegidas que fueron objetivo de bombardeos estadounidenses, sigue siendo un recordatorio constante de la capacidad destructiva que ambas naciones poseen.

Mientras las delegaciones se preparan para posibles conversaciones en Pakistán con mediadores de la talla de Jared Kushner y Steve Witkoff, la comunidad internacional mira con escepticismo, recordando que rondas previas de negociaciones, incluyendo la histórica reunión posterior a la Revolución Islámica, han concluido sin resultados tangibles. La paz, en este contexto, sigue siendo una meta esquiva en medio de una red de desconfianza profunda y ambiciones estratégicas contrapuestas que amenazan con reiniciar un conflicto de mayores proporciones en cualquier momento.





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irán Pakistán Estrecho De Ormuz Negociaciones Nucleares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán amenaza con represalias tras la captura de un buque por la marina de EE.UU.Destructor de EEUU atacó carguero iraní Touska

Read more »

Javier Milei recibe Doctorado Honoris Causa en Israel y reafirma su alianza estratégica frente a IránEl presidente Javier Milei fue distinguido por la Universidad Bar-Ilan en Israel. Durante su discurso, defendió los valores judeocristianos y ratificó su apoyo a la política de seguridad frente a Irán, mientras continúa su agenda de reuniones con líderes locales.

Read more »

“Trump debería leer a Kissinger”, la advertencia de Fabián Calle sobre el imperio de IránFabián Calle en Modo Fontevecchia - 20/04/2026

Read more »

Tensión en Medio Oriente: Pakistán prepara cumbre de paz ante el fin de la treguaA horas de que expire la tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán, Pakistán se prepara para una nueva cumbre de paz. Estados Unidos espera enviar su equipo negociador, mientras Irán rechaza negociar bajo presión. Además, Estados Unidos abordó un petrolero sancionado y Alemania se opone a suspender el acuerdo de cooperación con Israel.

Read more »

La guerra contra Irán: ahora Trump dice que la tregua continúa a pedido de PakistánLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán, pero mantiene el bloqueo a los puertosEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »