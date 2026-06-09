Trump preside el tercer partido de las Finales de la NBA 2026 en Nueva York bajo un fuerte operativo de seguridad

El presidente de EE.UU. asistió al juego 3 de la serie de finales entre los Knicks y los Spurs, desencadenando una millonaria operación de seguridad que paralizó el tráfico, obligó a controles estrictos y generó reacciones polarizadas en la población neoyorquina.

El lunes pasado el presidente de Estados Unidos asistió al tercer partido de la serie de finales de la NBA 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs , invitado por el propietario de la franquicia, James Dolan.

La presencia del mandatario transformó el Madison Square Garden en una verdadera fortaleza de seguridad, obligando a la ciudad a desplegar un operativo sin precedentes liderado por el Servicio Secreto y la Policía de Nueva York (NYPD). Desde las primeras horas de la tarde, se instalaron puestos de control, vallas metálicas y barreras de magnetómetro bajo la supervisión de la TSA, lo que provocó la paralización del tráfico peatonal y vehicular en las avenidas adyacentes.

Los espectadores con entradas debieron presentarse al menos dos horas antes del inicio del juego y portar credenciales especiales; la prohibición de bolsos y mochilas generó filas de varios kilómetros que rodearon el recinto. Además, los aficionados sin boleto fueron redirigidos a puntos alternativos como Bryant Park, Central Park y el Brooklyn Bowl, para evitar aglomeraciones que pudieran comprometer la seguridad de la comitiva presidencial. El ambiente dentro y fuera del estadio estuvo marcado por una profunda polarización política.

En la pantalla gigante del Madison Square Garden aparecieron imágenes del presidente, lo que suscitó reacciones divididas entre los asistentes. El alcalde de la ciudad, que también asistió al encuentro pero compró su propio boleto, decidió ubicarse en una zona del recinto alejada de la zona presidencial, subrayando su independencia respecto al gobierno federal. Los jugadores de los Knicks trataron de mantener el foco en el deporte.

Mitchell Robinson, pívot del equipo, describió la situación con un "cool, supongo" y puso énfasis en que su deber era salir a la cancha y jugar. El base José Alvarado, nacido en los suburbios de la gran metrópoli, explicó que la suspensión de las celebraciones callejeras y las complicaciones logísticas demostraron la capacidad de adaptación de Nueva York ante un evento que combinó la máxima exigencia deportiva con los protocolos más estrictos de la política internacional.

El operativo de seguridad surgió como respuesta a los incidentes ocurridos en San Antonio después del segundo partido, donde se registraron más de veinte detenciones. Las autoridades locales y federales concluyeron que no era viable garantizar la protección del presidente con miles de personas congregadas en la vía pública sin medidas extraordinarias.

Por ello, la organización del evento estableció perímetros de exclusión, controles exhaustivos para la prensa y el personal técnico, y un estricto protocolo que incluyó la revisión de credenciales mediante magnetómetros y la prohibición total de objetos voluminosos. A pesar de las dificultades, los Knicks lograron ampliar su ventaja en la serie, que ya contaba con una racha de trece victorias consecutivas y lideraba 2‑0, mientras la ciudad mostraba su resiliencia frente a los retos de seguridad y la presión política que acompañó a uno de los eventos deportivos más esperados del año





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA 2026 Trump Seguridad New York Knicks San Antonio Spurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: Lionel Scaloni busca el bicampeonato con la selección argentina, pero también planifica el futuroDe los 26 convocados 21 debutaron en la selección durante este ciclo; ahora, una nueva camada de juveniles busca abrirse camino

Read more »

El Mundial 2026 dejará ingresos históricos al máximo organismo del futbolLos números cuentan historias, encontrarlas y llevarlas a la realidad es mi pasión. “Nice story, now show me the data”.

Read more »

Quién será el mejor jugador del Mundial 2026, según la inteligencia artificialA días del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el análisis del presente de las principales potencias deja un favorito inesperadamente claro.

Read more »

Aguinaldo junio 2026: cuándo se cobra, cuánto me corresponde y la fecha límite para pagarloEn junio llega la primera parte del Sueldo Anual Complementario. Hasta cuándo puede cobrarse.

Read more »