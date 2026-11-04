Trump pierde Congreso en elecciones de medio término y enfrenta mandato difícil

Donald Trump asume un segundo mandato con el Congreso controlado por demócratas tras una derrota histórica, lo que limita su poder legislativo y aumenta la presión política.

Washington.- Desde la madrugada del miércoles, Donald Trump enfrenta una realidad política radicalmente distinta a la esperada. La aplastante derrota del Partido Republicano en las urnas ha dejado al presidente con un margen de maniobra severamente reducido ante un Congreso adverso.

Esta situación se produce justo cuando Trump se adentra en sus últimos dos años al frente de la primera potencia global, marcando un punto de inflexión crítico para su administración y su legado político.

Also read Estados Unidos renueva el Congreso en unas elecciones de alto riesgo para Donald Trump

Declaraciones sobre veto y presión interna

Reconociendo explícitamente lo que será un tortuoso segundo tramo de mandato, Trump declaró a Politico: "No quiero estar simplemente sentado allí durante dos años vetando todo". Esta frase refleja la presión interna y la necesidad de navegar con un Partido Demócrata fortalecido y decidido a desafiarlo.

Más tarde, la cuenta oficial de X de la Casa Blanca respondió con una foto amenazante y un recordatorio directo: "Trump sigue siendo su presidente", intentando reafirmar su autoridad ejecutiva pese a la pérdida legislativa.

Advertisement

La marea azul transforma el mapa político

Con el correr del recuento en la noche del martes, los demócratas corroboraron cómo la "marea azul" se hacía realidad, arrebataron siete escaños en el Senado y más de dos docenas en la Cámara de Representantes. Aunque aún se esperan las cifras definitivas, el viraje fue inmediato y contundente.

Los demócratas también aumentaron el número de gobernadores en las 36 disputas en juego, consolidando un control que les devuelve el liderazgo institucional en Washington después de años de polarización extrema.

Sorpresas electorales en estados republicanos

El desempeño demócrata superó ampliamente las expectativas en estados tradicionalmente rojos. En Texas, bastión republicano sin éxito demócrata desde 1988, James Talarico aventajó por 12 puntos a Ken Paxton. Además, Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer hispana gobernadora al vencer a Greg Abbott.

En Kansas, otro estado bajo dominio rojo desde 1932, Adam Hamilton impuso al senador Roger Marshall por cinco puntos. Estos triunfos en Maine, Iowa, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas llevaron a los demócratas a alcanzar 54 asientos en la cámara alta.

Advertisement

Trump como pato rengo con poder limitado

Los resultados convirtieron a Trump en un "pato rengo", un presidente cuya capacidad para impulsar su agenda se ve coartada por la oposición legislativa. A partir del 3 de enero, los demócratas podrán ampliar la supervisión, citar funcionarios e investigar medidas de su gestión.

Aunque Trump conserva el poder de veto, la nueva composición del Congreso le permitirá bloquear intentos opositores y potencialmente iniciar procesos de impeachment, aunque carezcan de votos suficientes en el Senado para aprobarlos.

Voto castigo por inflación y conflictos

Millones de electores usaron estos comicios de medio término como un claro voto castigo a la gestión marcada por la inflación, el alto costo de vida y el aumento de precios de combustibles. El impopular conflicto con Irán y la dura estrategia antimigratoria también jugaron un rol decisivo.

Una encuesta de AP reveló un cambio sustancial entre jóvenes y hispanos, quienes se alejaron de los republicanos comparado con la victoria de Trump hace dos años, donde los menores de 30 años estaban divididos casi por igual entre Trump y Kamala Harris.