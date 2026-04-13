Trump Intenta Dividir a la Familia Prevost y Atacar al Papa: Reacción Masiva en Italia

Donald Trump intenta enfrentar al Papa Francisco con su hermano Louis, generando una reacción negativa en Italia, donde el pontífice goza de un amplio apoyo. La situación revela tensiones entre Trump y líderes políticos italianos, incluyendo a Giorgia Meloni, ante las declaraciones del expresidente estadounidense.

Donald Trump intenta ahora enfrentar al Papa con su hermano mayor Louis, quien es republicano y pertenece al grupo “MAGA” (Hagamos a América Grande Otra Vez) y que, hasta ahora, ha mostrado apoyo al presidente estadounidense. “Lou ha entendido todo. Su hermano no” escribió Trump en un tuit, además de afirmar que el Papa es demasiado débil y “pésimo en política exterior” debido a su postura contra la guerra con Irán.

Ambos hermanos, el Papa y Louis, se ven ocasionalmente y todos los testigos afirman que su relación es de un afecto muy entrañable. Es plausible sospechar que el presidente Trump ha vuelto a equivocarse y que Louis, como lo llaman su hermano y todos, no compartirá las declaraciones del presidente. Es más, incluso podría molestarse por el intento de provocar disidencias en la familia Prevost. Louis Prevost, veterano de la Marina de 74 años, reside en Florida y hasta el momento ha mantenido una relación amistosa con Trump, pero su afecto por su hermano, el Papa, es aún más fuerte. Existe un tercer hermano, John Joseph. Muchos recuerdan que durante la misa inaugural del pontificado el 18 de mayo de 2025, Lou rompió el protocolo al acercarse a Roberto en la Basílica de San Pedro, acompañado por su esposa, y le dio un cálido abrazo a su hermano pontífice. En Italia, el apoyo al Papa es masivo, el intercambio de Trump con el Papa, quien rechazó la polémica en nombre de la paz y los Evangelios, generó una ola de apoyo al pontífice en Italia. Esto comenzó con el presidente Sergio Mattarella, quien instó a que “nadie sea indiferente a sus llamados de paz”. La primera ministra Giorgia Meloni, considerada amiga cercana de Trump, calificó los ataques al Papa de 'inaceptables'. Meloni habló en nombre propio y en el de todo el gobierno, expresando al Papa “un agradecimiento y los mejores deseos para el éxito de su viaje apostólico a África” y pidiéndole que continúe “favoreciendo la resolución de conflictos y el retorno de la paz interna y entre las naciones”. Los aliados de la coalición de centroderecha, los viceprimeros ministros Matteo Salvini y el canciller Antonio Tajani, tradicionalmente cercanos a Trump, también reaccionaron apoyando al Papa. Salvini declaró que no se debe atacar al Papa, quien defiende la paz: “El Papa es una guía espiritual para miles de millones de católicos y me parece que atacarlo no es algo inteligente ni útil”. La líder del Partido Demócrata, la principal fuerza de centroizquierda, también repudió “los ataques y amenazas al Papa por parte del presidente Trump; es un método arrogante e insultarlo por su firme llamado a la paz y a la dignidad humana, es un acto muy grave”. Las demás fuerzas de la izquierda italiana se unieron a esta postura. El director del periódico “Corriere della Sera”, el principal diario italiano, Luciano Fontana, comentó que “en poco más de un año Trump ha ido completamente en contra de los intereses nacionales de Italia. Golpear específicamente a la comunidad católica en Italia abre una nueva brecha entre nuestro país y la administración estadounidense”





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