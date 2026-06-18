Trump firma acuerdo preliminar con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y levantar sanciones

Donald Trump, durante una visita a Versalles, firmó electrónicamente un memorando con Irán que prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, la eliminación de sanciones y una inversión de 300.000 millones de dólares, aunque deja sin resolver cuestiones nucleares y de misiles.

Con una serie de concesiones a Irán , el expresidente estadounidense Donald Trump adelantó la firma electrónica de un controvertido memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto armado que se desató en Oriente Medio a finales de febrero.

La noticia, confirmada por fuentes oficiales de la Casa Blanca y difundida por el portal Axios, indica que el documento fue firmado desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde Trump se encontraba en una visita oficial acompañada por el presidente francés Emmanuel Macron. El acuerdo, que se prevé sea formalizado en suelo suizo el próximo viernes, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz dentro de los treinta días siguientes, garantizando la retirada de minas y la normalización del tráfico marítimo que representa una quinta parte del petróleo mundial.

A cambio, Washington se compromete a levantar todas las sanciones impuestas a Irán y a liberar los fondos iraníes congelados, además de destinar al menos trecientos mil millones de dólares en inversiones destinadas a la reconstrucción de la infraestructura iraní devastada por la guerra





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