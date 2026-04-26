Trump explica los detalles del ataque a la Casa Blanca y admite su responsabilidad en el retraso de la evacuación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el tiroteo ocurrido en la Casa Blanca, admitiendo que su curiosidad retrasó la evacuación. También reveló detalles del manifiesto del atacante, Cole Thomas Allen, y las preocupaciones de su familia.

A 24 horas del ataque a la Casa Blanca , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ofreció una rueda de prensa en Washington para explicar los detalles del tiroteo y los protocolos de seguridad seguidos durante el incidente.

Según los videos que circularon en redes sociales, los agentes del Servicio Secreto activaron rápidamente los protocolos de emergencia, aunque el mandatario y la primera dama, Melania Trump, tardaron varios minutos en ser evacuados del lugar. Esto generó críticas hacia la eficiencia de la respuesta de seguridad. Trump reconoció su responsabilidad en el retraso, admitiendo que su curiosidad por observar la situación retrasó la evacuación.

'Me paré para ver qué pasaba. Fue en parte mi culpa. No les hice fácil el trabajo a los Servicios Secretos. Quería ver lo que ocurría.

En ese momento me di cuenta de que era un problema serio, había un ruido diferente al normal de un salón. Probablemente hice que actuaran más lento, les decía: 'Espera un momento, déjame ver'', explicó el presidente en una entrevista televisiva. Añadió que, aunque su esposa se asustó, él no sintió preocupación.

'Yo no estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo de locos. Pensé: 'Ya pasé por esto un par de veces', pero ella no y lo manejó de maravilla'.

Durante la entrevista, Trump también reveló que había leído el manifiesto que el atacante, Cole Thomas Allen, envió a su familia antes del ataque.

'Decía que se había radicalizado. Era cristiano, creyente, y luego se convirtió en anticristiano y cambió mucho. Ha estado pasando por muchas cosas, según lo que escribió', comentó.

Además, el presidente mencionó que la familia del atacante había reportado su comportamiento preocupante a las autoridades.

'Su hermano se quejó de él y creo que lo denunció a la policía. Y su hermana también se quejó. Su familia estaba muy preocupada', destacó. La investigación sobre el incidente sigue en curso, y las autoridades están analizando las posibles motivaciones del atacante y las fallas en los protocolos de seguridad





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