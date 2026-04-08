Trump envía a Vance a Pakistán para negociar con Irán y aborda la posible salida de EE. UU. de la OTAN

La Casa Blanca anuncia conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, en medio de tensiones en Medio Oriente. Trump discutirá la posible retirada de la OTAN con el secretario general Mark Rutte.

La Casa Blanca comunicó este miércoles que el expresidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance a Pakistán para entablar negociaciones con Irán , en un contexto de delicada tregua en Medio Oriente. La reunión está programada para el sábado en Islamabad, un encuentro que suscita expectativas y cautela a partes iguales, dada la complejidad de las relaciones bilaterales y la volátil situación regional.

Paralelamente, la Casa Blanca detalló que Irán ha presentado a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz “condensado”, diferenciándose del plan de diez puntos que Teherán sugirió a principios de esta semana. Esta nueva propuesta es un indicio de la voluntad iraní de buscar una solución negociada, aunque el alcance y los detalles concretos aún se desconocen. La portavoz Karoline Leavitt desmintió categóricamente las informaciones que sugerían una nueva interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital que fue reabierto como parte del cese de hostilidades acordado entre Washington y Teherán. En lugar de interrupciones, Leavitt afirmó que se ha observado “un incremento en el tráfico” por esta vía marítima, refutando así las acusaciones y resaltando la importancia del acuerdo de alto el fuego para la estabilidad del comercio y la seguridad en la región.\El expresidente Trump, enterado de los informes sobre el estrecho de Ormuz, expresó su firme rechazo a cualquier intento de socavar el acuerdo. “El presidente (Donald Trump) fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho”, declaró. Sus palabras reflejan la preocupación de la administración por la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos por parte de Irán. La situación en el estrecho de Ormuz, con su relevancia estratégica y económica, es un punto clave de vigilancia para la administración estadounidense, y cualquier acción que ponga en peligro el tránsito marítimo es considerada una grave amenaza a los intereses nacionales y a la seguridad global. La Casa Blanca está comprometida a monitorear de cerca la situación y a tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y el cumplimiento de los acuerdos.\En un diálogo con periodistas, Karoline Leavitt también reveló que Trump discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada de Estados Unidos de la Alianza Atlántica en la reunión que ambos mantendrán este miércoles en el Despacho Oval. La posible salida de Estados Unidos de la OTAN “es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas” con Rutte, precisó. La visita de Rutte a Washington, que ya estaba programada, coincide con un momento de gran tensión entre Trump y los países miembros de la OTAN. El líder republicano ha criticado abiertamente a los aliados por su supuesta falta de participación activa en la operación para la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que ha generado malestar y cuestionamientos sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa colectiva. Esta reunión es crucial para evaluar la postura de Trump y el futuro de la relación de Estados Unidos con la OTAN, así como para abordar las preocupaciones de los aliados y buscar soluciones que fortalezcan la alianza transatlántica





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