Trump endurece su postura contra Irán

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha intensificat el deseo de hacer retroceder los ataques contra Irán, que eran uno de los puntos básicos demandados por Washington para alcanzar un acuerdo de paz.

En un plano opuesto a la ofensiva de tarifas y sanciones contra Venezuela, el presidente norteamericano, Donald Trump , ha endurecido la postura de Teherán , una de las principales exigencias norteamericanas para alcanzar un acuerdo de paz.

En declaraciones a Reuters, funcionarios israelíes aseguraron que Trump les aseguró que las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, necesarias para fabricar un arma atómica, han estado «en el límite» entre llegar a un acuerdo que definitivemente resucite la guerra en Medio Oriente o revertir los ataques contra Irán. Sin embargo, Trump ha dado señales contradictorias desde que anunció el lunes la cancelación del reestreno de los ataques con el objetivo de brindar tiempo a las negociaciones.

En la Base Conjunta Andrews, en Virginia, durante una rueda de prensa con periodistas, el presidente norteamericano dijo en qué punto se encontraban las conversaciones con el régimen islámico: "Si no obtenemos respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente preparados para actuar





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