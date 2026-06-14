Trump e Irán pactan la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades

Estados Unidos e Irán firman un acuerdo histórico que levanta el bloqueo naval y permite la libre circulación del petróleo por el estrecho de Ormuz, con la ceremonia en Suiza el 19 de junio.

Donald Trump confirmó que el estrecho de Ormuz volverá a estar abierto para el tráfico marítimo internacional. La firma del documento que formaliza el acuerdo se realizará el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, y marcará el fin de las hostilidades que habían paralizado la zona durante más de tres meses.

En un comunicado publicado en su red social Truth Social, el exmandatario explicó que Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval que había impuesto a los puertos iraníes a cambio de la reapertura del paso.

"Autoricé la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval", escribió, animando a los buques de todo el mundo a reanudar sus operaciones y asegurando que el petróleo fluirá sin interrupciones. La medida forma parte de un acuerdo de paz más amplio entre Estados Unidos e Irán, que fue anunciado también por el primer ministro de Pakistán a través de su cuenta en X. Según el funcionario pakistaní, tras intensas negociaciones se llegó a un entendimiento que pone fin a las operaciones militares de ambas potencias en todos los frentes, incluida la zona de Líbano, y declara la terminación inmediata y permanente de los ataques.

El anuncio pakistaní coincidió con la publicación de una foto de los firmantes del pacto, acompañada de la afirmación de que el acuerdo representa un hito histórico para la estabilidad de Oriente Medio. La tregua que había comenzado el 8 de abril había reducido significativamente los enfrentamientos directos entre Irán y Estados Unidos, aunque en los últimos días se registraron episodios de fuego cruzado que amenazaron la fragile calma.

Con el nuevo pacto, ambas naciones prometen supervisar el cumplimiento de los términos mediante observadores internacionales y garantizar que la reapertura del estrecho no se vea amenazada por futuras provocaciones. En paralelo, se informó que Estados Unidos está dispuesto a retirar sus bombarderos B‑2 de la región y a cesar cualquier operación que implique la destrucción de depósitos de uranio enriquecido iraní, una amenaza que había incrementado la tensión en la zona.

Los expertos señalan que la decisión de levantar el bloqueo marítimo podría revitalizar el comercio petrolero, cuyo flujo había sido severamente limitado, y aliviar la presión sobre los precios internacionales del crudo. Sin embargo, advierten que la consolidación de la paz dependerá de la capacidad de Irán y Estados Unidos para mantener sus compromisos y evitar incidentes que puedan reactivar la confrontación.

Las autoridades suizas, anfitrionas de la firma, han subrayado la importancia de este gesto para la diplomacia multilateral y han ofrecido su apoyo logístico para asegurar que el proceso se desarrolle de forma rápida y sin contratiempos. En caso de que surjan divergencias, se ha mencionado la existencia de una alternativa definitiva que ambas partes preferirían no emplear, subrayando la voluntad de evitar un nuevo estallido bélico en la región





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