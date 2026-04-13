Trump critica al papa León XIV y este responde reafirmando su compromiso con la paz

El presidente Trump y el papa León XIV protagonizan un tenso intercambio de críticas tras las declaraciones del Pontífice sobre la guerra en Irán. Trump cuestiona la postura del Papa sobre política exterior y Venezuela, mientras León reafirma su mensaje evangélico de paz y reconciliación.

WASHINGTON AP. Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cuestionara duramente al papa León XIV, quien había condenado la amenaza de hacer desaparecer a Irán , el Pontífice respondió que no tiene intención de entrar en un debate con el republicano.

En su vuelo de regreso a Washington desde Florida, Trump utilizó una extensa publicación en redes sociales para criticar vehementemente a León XIV, y luego siguió haciéndolo después de bajar del avión, en comentarios a reporteros en la pista. No soy fan del papa León, declaró Trump. León respondió este lunes al mandatario y dijo que los llamados del Vaticano a la paz y la reconciliación están fundamentados en el Evangelio, y que no temía al gobierno de Trump. Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente intentó hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio, dijo León a The Associated Press AP a bordo del avión papal, y añadió: Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy. El primer papa de la historia nacido en Estados Unidos enfatizó que no estaba haciendo un ataque directo contra Trump ni contra nadie más con sus declaraciones. Los comentarios de Trump se produjeron después de que León XIV sugiriera el sábado que una ilusión de omnipotencia está fomentando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior, escribió el presidente de Estados Unidos en redes sociales, y agregó: No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Más tarde, Trump publicó una imagen que insinuaba que él tenía poderes similares a los de un santo, semejantes a los de Jesucristo. Con una túnica de estilo bíblico, se muestra a Trump imponiendo las manos sobre un hombre postrado en cama mientras la luz emana de sus dedos, mientras un soldado, una enfermera, una mujer rezando y un hombre barbudo con una gorra de béisbol observan con admiración. El cielo arriba está colmado de águilas, una bandera estadounidense e imágenes vaporosas. Todo eso ocurrió después de que León XIV presidiera un servicio vespertino de oración en la basílica de San Pedro el sábado, el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego. El papa no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump, pero el tono y su mensaje parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se jactaron de la superioridad militar de Estados Unidos y justificaron la guerra en términos religiosos. León XIV, quien partió el lunes para un viaje de 11 días a África, afirmó previamente que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza. Antes de este último alto el fuego, cuando Trump advirtió de ataques masivos contra plantas eléctricas iraníes y otra infraestructura, y que una civilización entera morirá esta noche, León describió tal amenaza como realmente inaceptable. En su publicación en redes sociales el domingo por la noche, sin embargo, Trump fue mucho más allá de la guerra en Irán al criticar a León. El presidente estadounidense escribió: No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando cantidades masivas de drogas a Estados Unidos, en referencia a que el gobierno de Trump había derrocado al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, EN UNA APLASTANTE VICTORIA, añadió Trump, aludiendo a su victoria electoral de 2024. También insinuó en la publicación que León XIV solo obtuvo su cargo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano, escribió Trump, y agregó: León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político. Le está haciendo mucho daño y, más importante, le está haciendo daño a la Iglesia católica! La creciente tensión entre el presidente Trump y el papa León XIV destaca una divergencia significativa en las visiones sobre política exterior y el papel de la religión en el mundo contemporáneo. Las declaraciones de Trump, caracterizadas por un lenguaje directo y a menudo provocador, contrastan con el llamado a la paz, la reconciliación y el diálogo del Papa. La respuesta de León XIV, firme pero comedida, sugiere una postura de defensa de los principios evangélicos ante lo que percibe como una amenaza a la misión de la Iglesia. Este enfrentamiento público plantea interrogantes sobre la influencia de las figuras religiosas en el escenario político y el impacto de las redes sociales en la comunicación y la propagación de ideas. La publicación de Trump en redes sociales, con la imagen que lo asemeja a una figura religiosa, ha generado reacciones mixtas, desde la crítica hasta el apoyo. El conflicto entre las dos figuras pone de manifiesto la complejidad de las relaciones internacionales, donde la diplomacia, la religión y la política se entrelazan de manera constante. El viaje de León XIV a África y las negociaciones en Pakistán demuestran el compromiso del Papa con la paz y el diálogo en zonas de conflicto, mientras que las acciones y declaraciones de Trump reflejan una postura más beligerante y centrada en los intereses nacionales. La situación actual podría tener implicaciones significativas para la política exterior estadounidense y el papel de la Iglesia católica en la defensa de los valores morales y éticos a nivel mundial





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