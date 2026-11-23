El presidente estadounidense confirmó su intervención para asegurar que Jensen Huang regrese a la dirección de Nvidia, destacando su compromiso de trabajar duro para proteger los intereses tecnológicos de EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este lunes que intervino directamente para garantizar que Jensen Huang continúe como director ejecutivo de Nvidia, tras resolver las tensiones de seguridad nacional que rodeaban su permanencia en la empresa. El mandatario relató que sostuvo una conversación con la junta directiva de la compañía para cerrar el acuerdo y posteriormente llamó al fundador para pedirle una promesa específica: trabajar con máxima intensidad en su rol.

Diálogo directo sobre compromiso y seguridad

Trump reconstruyó el intercambio telefónico palabra por palabra, detallando que le dijo a Huang: "Me tienes que prometer algo. Tienes el cerebro, tienes todo en marcha. Vas a trabajar duro. Y si trabajas duro, nadie puede vencerte". Huang habría respondido que trabajaría más que nunca, lo que pareció satisfacer al presidente, quien resumen su intervención en la frase: "Le pedí una cosa, Jensen: trabajar duro".

Also read Nvidia restituyó por unanimidad a Jensen Huang como CEO y Donald Trump celebró la decisión

El mandatario señaló que no abordó otros temas porque el empresario tecnológico "lo entiende mejor que nosotros", concentrándose únicamente en asegurar el compromiso personal de Huang con la empresa. Esta interacción ocurre en un contexto donde la importancia estratégica de los chips de inteligencia artificial ha elevado la sensibilidad de la administración respecto a la dirección de Nvidia.

Respaldos corporativos y presión regulatoria

La controversia se intensificó tras revelaciones sobre la exdirectiva Alice Huang, vinculada a la firma Megaspeed con sede en Singapur, quien fue investigada por supuestos nexos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Estas acusaciones, rechazadas por Pekín, pusieron bajo la lupa las operaciones comerciales de Nvidia en ese mercado y activaron investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el FBI.

Advertisement

Ante la presión, el consejo de administración de Nvidia aceptó inicialmente la salida de Huang del cargo de director general, designando a Colette Kress como directora interina. Sin embargo, Huang manifestó su disposición a regresar si la directiva consideraba que era lo mejor para la compañía, generando una campaña de apoyo entre empleados, inversores y socios comerciales que influyó en el desenlace final.

Impacto en el mercado y riesgos comerciales

El presidente se mostró categórico al afirmar que el riesgo real no era mantener a Huang, sino perderlo, defendiendo que el empresario no hizo nada malo y priorizando su valor para la industria tecnológica estadounidense frente a cualquier cuestionamiento político. Esta postura marca un respaldo total a la gestión de Huang, cerrando un episodio que combinó presión política, negociaciones corporativas y diplomacia presidencial.

No obstante, la agencia Reuters informó que tras conocerse el escándalo, algunos clientes chinos comenzaron a cancelar o postergar pedidos debido a la incertidumbre sobre el futuro comercial de la compañía en ese mercado. Las acciones de Nvidia experimentaron bajas significativas en apenas dos sesiones de mercado, reflejando la volatilidad generada por estas dudas sobre el cumplimiento de restricciones comerciales y la gobernanza interna de la firma.

Consecuencias para la industria de semiconductores

La resolución de este conflicto tiene implicaciones directas para la cadena de suministro global de inteligencia artificial, donde Nvidia se ha consolidado como un actor central. La claridad en el liderazgo de Huang busca estabilizar las relaciones con socios internacionales y restaurar la confianza de los inversores, quienes habían observado con preocupación las dudas sobre los controles internos de la empresa.

Advertisement

La decisión final refleja la evaluación del presidente sobre quién puede proteger mejor los intereses estratégicos de Estados Unidos en la carrera tecnológica contra otras potencias mundiales. Al afirmar que él lo entiende mejor que los funcionarios, Trump valida la expertise de Huang para navegar estas complejidades geopolíticas, asegurando que su continuidad es vital para mantener la ventaja competitiva de la nación en el desarrollo de chips avanzados.