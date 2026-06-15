Trump celebra sus 80 años con un evento de lucha en jaula en la Casa Blanca en medio de crisis políticas

El presidente estadounidense organizó un espectáculo de artes marciales mixtas en el jardín sur de la Casa Blanca para conmemorar su cumpleaños, mientras enfrenta críticas por la guerra con Irán, la inflación y una caída en su aprobación.

A pesar de los graves problemas que enfrenta su presidencia, como los reclamos por la guerra con Irán, la inflación descontrolada y el aumento del precio de la nafta, el presidente Donald Trump celebró su cumpleaños número 80 con un evento de lucha en jaula de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca .

El espectáculo, denominado UFC Freedom 250, formó parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, pero también sirvió como una estrategia de distracción política para desviar la atención de las crecientes críticas y la desaprobación de su gestión. Miles de personas se congregaron en el Elipse, un parque adyacente a la Casa Blanca, para presenciar el evento en pantallas gigantes, mientras que los miembros del gabinete y amigos cercanos del mandatario lo rodeaban en una arena temporaria instalada bajo un arco metálico con forma de nave espacial equipado con iluminación, sonido y pantallas gigantes.

El presidente, conocido por su afición a las artes marciales mixtas, buscó vincular esta celebración con el espíritu patriótico del aniversario nacional. Dana White, presidente de la UFC y amigo de Trump, calificó el evento como único e increíble durante una velada promocional en el Monumento a Lincoln, donde parejas de luchadores forcejearon frente a las cámaras bajo la impasible mirada de la estatua sedente de Abraham Lincoln.

El evento del domingo incluyó siete peleas que se extendieron hasta después de la medianoche, y se esperaba que las celebraciones por el 250 aniversario duraran meses. Sin embargo, el contexto político no podía ignorarse: el G7 pospuso su cumbre anual para que Trump pudiera asistir a su fiesta de cumpleaños, y mientras tanto, a solo un kilómetro de distancia, una cuadrilla retiraba el nombre del presidente de la fachada del Centro Kennedy tras un fallo judicial que consideró excesivo el homenaje.

La portavoz de la Casa Blanca, Allison Schuster, defendió el evento como un homenaje apropiado al Día de la Bandera y al aniversario de la nación, afirmando que no había mejor momento para hacerlo. El contraste con su predecesor, Joe Biden, quien también cumplió 80 años en el cargo pero enfrentó críticas por su edad, es notorio.

Trump, que constitucionalmente no puede postularse a la reelección, coquetea con la idea de volver a candidatearse en cada aparición pública, aunque las encuestas muestran que menos del 50% de los adultos estadounidenses consideran que tiene la agudeza mental o la salud física necesarias para gobernar. Esto recuerda los temores que enfrentó Biden al cumplir 80 años, cuando la preocupación por su edad lo llevó a retirarse de la carrera electoral.

La Casa Blanca respondió con una extensa declaración del exmédico de la Casa Blanca de Trump, el congresista republicano de Texas Ronny Jackson, quien aseguró que la salud del mandatario es excelente y se manifiesta a diario. Jackson calificó las afirmaciones en contrario como pura ficción impulsada por una prensa sesgada, zurda y anti-Trump que ignoró el desastre cognitivo y físico de Biden.

No obstante, durante este mandato Trump se ha sometido a cuatro exámenes médicos que fueron anunciados públicamente, y el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Barbabella, declaró recientemente que Trump goza de buena salud. Mientras tanto, el profesor Mike Fontaine, de la Universidad de Cornell, comparó el evento con los juegos de gladiadores de la Roma imperial, donde los combatientes se brutalizaban entre sí para entretenimiento del público con el fin de reforzar la popularidad de los gobernantes y sofocar posibles disturbios.

La estrategia de Trump, al estilo de las peleas en jaula, parece apuntar a desviar la atención de los problemas acuciantes como la inflación y el precio de la nafta, en un intento por mantener su base de apoyo y contrarrestar las críticas. El evento, que combinó política y entretenimiento, refleja la personalidad del presidente y su estilo de gobierno, donde el espectáculo y la confrontación son herramientas clave para manejar la percepción pública





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