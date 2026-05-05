Trump ataca nuevamente al Papa a pocos días de la visita de Rubio al Vaticano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un nuevo ataque verbal contra el Papa León XIV, acusándolo de poner en peligro a católicos y de estar a favor de que Irán tenga armas nucleares. Este ataque se produce a pocos días de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, al Vaticano con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales.

ROMA. – A tan solo dos días de la esperada misión diplomática encabezada por el Secretario de Estado, Marco Rubio , destinada a reparar la tensa relación bilateral, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha lanzado un nuevo ataque verbal contra el Papa León XIV.

El mandatario estadounidense acusó al Pontífice de poner en peligro a numerosos católicos y personas en general, reiterando su afirmación de que León XIV estaría de acuerdo con que Irán desarrollara capacidad nuclear.

“Considero que está poniendo en riesgo a muchos católicos, a mucha gente, pero supongo que, si dependiera de él, estaría bien que Irán tuviera un arma nuclear”, declaró Trump durante una extensa entrevista concedida a Hugh Hewitt para “The Hugh Hewitt Show” en Salem News Channel. Este nuevo ataque se produce en un contexto de crecientes tensiones entre la administración Trump y el Vaticano, marcadas por desacuerdos en temas clave como la política migratoria, la guerra en Irán y el papel de la OTAN.

Trump también aprovechó la entrevista para criticar duramente a Europa, calificando su actitud como “decepcionante”. La controversia con el Papa surgió cuando Hewitt le preguntó a Trump sobre el próximo viaje del Presidente a China y por qué el líder de la Iglesia Católica no menciona a Jimmy Lai, el activista católico de Hong Kong detenido por las autoridades chinas.

Trump respondió acusando al Papa de priorizar la posibilidad de que Irán posea armas nucleares, lo que consideró un hecho negativo. El comentario provocó una reacción de sorpresa en el Vaticano, especialmente considerando que la visita de Rubio está programada para el jueves, con el objetivo de restablecer el diálogo y abordar las dificultades en la relación bilateral.

Estas dificultades incluyen las políticas de deportación masiva de inmigrantes implementadas por Estados Unidos, su postura belicista en política exterior y su aparente falta de compromiso con el derecho internacional, además de los comentarios polémicos publicados por Trump en su red social Truth el 12 de abril. El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, respondió a las acusaciones de Trump con cautela, afirmando que el Papa ya ha dado una respuesta clara y que él no añadiría nada más.

Parolin enfatizó que el Papa está cumpliendo con su deber de predicar la paz, independientemente de si esto es bien recibido o no. Añadió que el Papa continuará su misión de evangelización y promoción de la paz en toda ocasión. Este no es el primer ataque de Trump contra el Papa.

Anteriormente, el Presidente había acusado al Pontífice de ser “débil” en materia de seguridad, “pésimo” en política exterior e incluso sugirió que su elección en el cónclave se debió a su presencia en la Casa Blanca. Trump también ha criticado a cardenales estadounidenses que se oponen a la guerra contra Irán y ha rechazado los llamamientos a la paz hechos por León XIV, calificando su amenaza contra la República Islámica como “inaceptable”.

El Papa, por su parte, ha aclarado que no es un político y que no entrará en debates con Trump, pero que tampoco dejará de proclamar el Evangelio y la paz mientras mueren inocentes en las guerras. La polémica se intensificó cuando el Vicepresidente JD Vance, también católico, pidió al Papa que revisara sus conocimientos de teología sobre la guerra justa y que se limitara a hablar de temas morales. Rubio, por su parte, prefirió guardar silencio.

Ahora, en su misión para mejorar las relaciones, Rubio deberá explicar el nuevo ataque de Trump, quien reiteró una afirmación falsa sobre la postura del Papa respecto a la capacidad nuclear de Irán. La Iglesia Católica, de hecho, condena tanto el uso como la posesión de armas nucleares.

La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede expresó su esperanza de dar la bienvenida a Rubio y a su equipo en Roma y de tener una “conversación franca” entre Rubio y el Papa





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