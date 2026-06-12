Trump anuncia posible acuerdo de paz con Irán y anticipa firma este fin de semana

El presidente estadounidense asegura que se ha alcanzado un entendimiento histórico con Irán, que incluye la eliminación del material nuclear y la limitación de misiles, aunque Irán indica que aún no hay decisión definitiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha manifestado que se aproxima un acuerdo histórico de paz con Irán , asegurando que la firma del entendimiento tendría lugar durante el fin de semana.

Según sus declaraciones, el pacto ya ha sido consensuado a nivel político y se prevé una ceremonia oficial para sellarlo, aunque las autoridades iraníes han precisado que aún no hay una decisión definitiva sobre el texto negociado. Trump resaltó que la iniciativa pone fin a meses de tensión y enfrentamientos en la región, y que incluye la eliminación del material nuclear enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y la cesación del apoyo iraní a grupos militantes vinculados al terrorismo.

Por su parte, representantes de Teherán han reiterado que el Gobierno iraní no ha alcanzado una conclusión final respecto al acuerdo y que mantiene firmes sus "líneas rojas" en cuestiones que consideran esenciales para la soberanía nacional. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias, se subrayó que, si bien se reconocen los avances en las negociaciones, Irán continúa evaluando cada cláusula y no ha dado su aprobación definitiva.

La Casa Blanca, por su lado, ha señalado que el presidente ordenó cancelar cualquier ataque planeado contra objetivos iraníes, enfatizando que el proceso de paz avanza pese a los cambios de postura que a veces se perciben en la diplomacia estadounidense. El anuncio de Trump coincidió con la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026, un evento de gran relevancia internacional en el que Estados Unidos actúa como co‑anfitrión.

A través de sus redes oficiales, el mandatario describió la situación militar del régimen islámico como "prácticamente inexistente", afirmando que su Armada, Fuerza Aérea, sistemas de radar y defensa antiaérea habrían sido desarticulados. Además, recordó una propuesta anterior de lanzar una ofensiva militar de gran escala contra Irán, comparando la estrategia con el controvertido plan que, según él, había presentado para tomar el control de la infraestructura petrolera iraní, trazando paralelos con la crisis venezolana.

Estas declaraciones forman parte del estilo directo y confrontativo que caracteriza al expresidente, mientras la comunidad internacional observa con atención los pasos finales de lo que podría ser un punto de inflexión en la política del Oriente Próximo





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