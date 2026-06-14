Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz tras acuerdo de paz con Irán mediado por Pakistán

Donald Trump declaró en Truth Social que el bloqueo naval de EE.UU. a Irán ha sido levantado y que el estrecho de Ormuz se abrirá sin peaje, tras un pacto de paz negociado por Pakistán que pone fin a la guerra iniciada en febrero.

Donald Trump utilizó su red social Truth Social para anunciar que, a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz y la salida libre de buques en puertos iraníes, se había concluido un acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán .

En un mensaje de tono festivo, el expresidente escribió que el convenio estaba ya firmado, felicitó a los involucrados y declaró que autorizaba la apertura del estrecho sin peaje, al mismo tiempo que ordenaba el levantamiento inmediato del bloqueo naval impuesto por Washington.

"¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!

", exclamó, sin proporcionar más datos sobre los términos concretos del pacto ni sobre los mecanismos de verificación que garantizarían su cumplimiento. El gobierno iraní confirmó la noticia señalando que el acuerdo definitivo ponía fin "inmediata y permanentemente" a la guerra que había comenzado el 28 de febrero, la cual había llevado al planeta al borde de una crisis petrolífera sin precedentes.

Según funcionarios de Teherán, la decisión implicaba la retirada de todas las operaciones militares estadounidenses en todos los frentes, la liberación total del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y el cese de cualquier medida de presión económica que hubieran impuesto los Estados Unidos. Irán describió el documento como un "Acuerdo de Paz" que restablece la estabilidad regional y permite la reanudación normal del comercio internacional de energía.

El anuncio fue comunicado al público por Pakistán, país que se había desempeñado como mediador principal en las negociaciones entre Washington y Teherán. En una conferencia de prensa celebrada en Islamabad, representantes pakristanes señalaron que, tras intensas conversaciones, ambas partes habían manifestado su voluntad de cumplir con los compromisos acordados y que el estrecho de Ormuz se abriría sin restricciones a partir del día siguiente.

La comunidad internacional recibió la noticia con cautela pero también con un amplio suspiro de alivio, ya que la amenaza de una escasez global de petróleo había generado temores de inflación y de recesión en los mercados financieros. Expertos en geopolítica advirtieron que, aunque el convenio representaba un paso histórico, su éxito dependería de la implementación práctica de las garantías de seguridad y de la supervisión conjunta de organismos internacionales para evitar violaciones futuras.

La imagen que acompañó la publicación era una ilustración generada por inteligencia artificial que mostraba buques navegando libremente bajo un cielo despejado, simbolizando el deseo de paz y prosperidad en la región





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Irán Ormuz Pakistán Acuerdo De Paz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakistán media en históricas negociaciones entre Irán y Estados UnidosEl primer ministro de Pakistán confirmó un avance significativo en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con un memorándum de entendimiento que podría allanar el camino hacia un acuerdo nuclear. El canciller iraní pidió cautela a los medios mientras se ultiman los detalles.

Read more »

Ataque israelí en Beirut y tensiones con Irán: negociaciones sobre el estrecho de OrmuzIsrael bombardea el suburbio de Dahye en Beirut, bastión de Hizbulá, tras la caída de proyectiles desde el Líbano. Mientras, Irán y EE.UU. negocian bajo mediación de Pakistán, con temas clave como la liberación de fondos congelados y la apertura del estrecho de Ormuz. El presidente del Parlamento iraní critica la tactic de 'policía bueno, policía malo' de EE.UU. y afirma que Israel no obtendrá concesiones.

Read more »

Trump e Irán pactan la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidadesEstados Unidos e Irán firman un acuerdo histórico que levanta el bloqueo naval y permite la libre circulación del petróleo por el estrecho de Ormuz, con la ceremonia en Suiza el 19 de junio.

Read more »

Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán le pondrán fin a la guerraEl anuncio fue realizado por el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif e incluirá a Líbano. La ceremonia de firma tendrá lugar en Suiza.

Read more »