Trump amenaza con la destrucción de Irán y el régimen responde con advertencias de guerra

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán alcanza un punto crítico. Trump amenaza con la destrucción de una civilización mientras Irán responde con advertencias de guerra y movilización civil. Expertos advierten sobre posibles crímenes de guerra.

El presidente Donald Trump generó un clima de extrema tensión al emitir una advertencia sin precedentes a Irán , a pocas horas de que expirara el ultimátum que había planteado para un posible ataque. Trump declaró que “toda una civilización morirá esta noche”, aunque simultáneamente insinuó que el régimen iraní aún tenía la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de la medianoche (hora del este).

Esta declaración, que escaló la tensión a niveles máximos, provocó una respuesta inmediata de Irán. El gobierno iraní replicó que atacaría a sus vecinos y cortaría el suministro de petróleo a Estados Unidos y sus aliados “por años”, además de convocar a la ciudadanía a formar cadenas humanas alrededor de instalaciones clave para protegerlas. Expertos consultados por diversos medios alertaron sobre la gravedad de las declaraciones y acciones de ambas partes. Calificaron la retórica de Trump como un posible crimen de guerra, al igual que el llamado del régimen iraní a utilizar a la población civil como escudo humano.\En un mensaje publicado en su red social, Trump escribió: “Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario, maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”. Esta advertencia, que utiliza un lenguaje de exterminio, fue analizada por expertos en derecho internacional. Samuel Issacharoff, jurista estadounidense y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Nueva York (NYU), señaló que el lenguaje de Trump es alarmante. Si bien destacó que las acciones del presidente hasta el momento no se corresponden con sus palabras, el uso de ese lenguaje por parte del líder del país más poderoso del mundo es preocupante. Javier Ruiz, abogado y profesor en Derecho Internacional Público, especialista en La Haya y consejero de víctimas ante la Corte Penal Internacional, también expresó su preocupación. Ruiz advirtió que los asesores de Trump podrían estar promoviendo crímenes de guerra al considerar la destrucción de la infraestructura iraní como un objetivo legítimo. Explicó que la guerra de asedio y la demolición de infraestructura son crímenes de guerra tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que cualquier ataque debe respetar los principios de proporcionalidad y precaución, protegiendo a los civiles. Ruiz fue más allá, señalando que la amenaza de exterminio en sí misma constituye un crimen de lesa humanidad debido a su carácter sistemático.\Ante las amenazas de Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria iraní respondió con una dura advertencia. Afirmó que respondería fuera de la región y privaría a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas “durante muchos años” si Estados Unidos cruzaba las “líneas rojas” y atacaba instalaciones civiles. En un comunicado, Irán advirtió sobre el cierre total del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo y una parte significativa del gas mundial. El comunicado iraní también acusó a los líderes estadounidenses de subestimar los activos críticos que estarían al alcance de los combatientes iraníes en caso de un ataque. Además de estas amenazas, el secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes del régimen iraní llamó a la población a actuar como escudos humanos. Instó a jóvenes, deportistas, artistas, alumnos, escolares, estudiantes universitarios y sus profesores a formar cadenas alrededor de las centrales eléctricas. Paralelamente, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, informó en la plataforma X que 14 millones de iraníes habían respondido a campañas de medios estatales y mensajes de texto, ofreciéndose como voluntarios para la lucha





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