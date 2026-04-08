Trump amenaza con la destrucción de Irán y el mercado petrolero reacciona con volatilidad extrema

La tensa situación geopolítica entre Estados Unidos e Irán provoca fuertes fluctuaciones en los mercados internacionales. Trump amenaza con acciones destructivas mientras Irán advierte sobre consecuencias significativas. La tregua propuesta reduce la tensión, pero la incertidumbre persiste.

La tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán alcanzó un punto álgido con las amenazas cruzadas y la fluctuación dramática de los mercados financieros. Donald Trump , a través de su plataforma de redes sociales, lanzó una advertencia que resonó con fuerza en todo el mundo, causando pánico y una respuesta inmediata en los mercados.

Esta situación se agravó con la amenaza de Irán de interrumpir el suministro de petróleo y gas a Estados Unidos y sus aliados durante años, si se cruzaban las 'líneas rojas' establecidas por Teherán. El anuncio de Trump, que hablaba del posible fin de una civilización entera, generó una ola de incertidumbre y preocupación, especialmente en el contexto del ultimátum para la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de crudo. La incertidumbre llevó a una volatilidad extrema en los precios del petróleo y a caídas generalizadas en las bolsas de valores internacionales.\La respuesta de los mercados fue inmediata. El precio del petróleo Brent, de referencia para Argentina, se disparó inicialmente superando los 111 dólares por barril. Sin embargo, este aumento inicial se revirtió dramáticamente en cuestión de horas, cuando surgieron indicios de un posible acuerdo para extender la tregua. El barril de Brent se desplomó un 15%, situándose alrededor de los 92 dólares. El WTI, de referencia para Estados Unidos, experimentó una caída similar, con un descenso del 17%. Esta volatilidad en los precios del petróleo refleja la sensibilidad del mercado a las tensiones geopolíticas y a la posibilidad de interrupciones en el suministro. La situación en el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de petróleo, añade una capa extra de complejidad al escenario, dado que su cierre podría generar una escalada de precios sin precedentes. Los analistas y operadores del mercado se preparaban para posibles nuevos movimientos en los precios, anticipando una profundización de las tendencias observadas, especialmente si Irán cumplía con su parte del acuerdo y abría el Estrecho de Ormuz. El anuncio de Trump, que incluía la suspensión de los ataques a Irán por dos semanas, si se cumplía la apertura del estrecho, fue un punto de inflexión. El comunicado del ex-presidente también mencionaba un acuerdo a largo plazo, lo que alivió la presión en el mercado.\Antes del anuncio de la tregua, la situación se mantenía en un punto crítico, con Irán advirtiendo sobre las consecuencias de cualquier acción que cruzara las 'líneas rojas'. La Guardia Revolucionaria iraní, en un comunicado, dejó claro que su respuesta sería contundente y que no dudarían en privar a Estados Unidos y sus aliados de petróleo y gas durante un largo periodo. La amenaza de Trump de destruir infraestructura civil iraní, como puentes, centrales eléctricas y redes ferroviarias, solo intensificó la tensión. Las declaraciones de Trump en su red social, anticipando el posible fin de una civilización, generaron temor y causaron una inestabilidad generalizada. Afortunadamente, esta amenaza no se materializó. Trump anunció una tregua, que si bien alivió la presión en los mercados, puso de relieve la fragilidad de la situación y la importancia de un acuerdo a largo plazo. La propuesta iraní de diez puntos parece ser una base viable para las negociaciones, según Trump. La suspensión de los ataques y la posibilidad de un acuerdo a largo plazo ofrecen un atisbo de esperanza en un contexto de incertidumbre geopolítica. La situación sigue siendo volátil, y la atención se centra en cómo se desarrollarán las negociaciones y si se logrará una solución pacífica que evite una crisis de consecuencias globales





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irán Mercado Petrolero Estrecho De Ormuz Tregua

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos financiará a Ecuador con hasta 500 millones de dólares para desarrollo estructuralEl Gobierno de Estados Unidos, a través del programa compacto de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), financiará a Ecuador con entre 300 y 500 millones de dólares en fondos no reembolsables. El objetivo es impulsar proyectos estratégicos, mejorar la infraestructura, modernizar la economía y fortalecer las relaciones bilaterales. Ecuador entrará en una fase de diseño técnico y realizará consultas con sectores económicos y sociales para identificar áreas prioritarias de inversión.

Read more »

Cuba reitera disposición al diálogo con Estados Unidos tras reunión con congresistasEl presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos tras recibir a congresistas demócratas. Se discuten posibles soluciones a diferencias, especialmente en medio del bloqueo y crisis energética.

Read more »

Una startup argentina se convirtió en caso de estudio en los Estados UnidosUn grupo de estudiantes de la Universidad de Washington analizó a la empresa para entender cómo cerrar la brecha entre adopción de IA y resultados

Read more »

Estados Unidos ataca la isla petrolera iraní de Kharg antes del ultimátum de TrumpEstados Unidos llevó a cabo un ataque contra la isla iraní de Kharg, un punto clave para la exportación de petróleo, horas antes de que expirara el ultimátum de Donald Trump a Irán. Un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato, confirmó los ataques a objetivos militares. El incidente podría tener graves repercusiones dada la importancia estratégica de la isla y las previas amenazas de Trump.

Read more »

Primer Ministro de Pakistán Media Entre Estados Unidos e Irán Pide Extensión del Plazo para el Cese al FuegoEl primer ministro de Pakistán solicitó al presidente Donald Trump extender el plazo para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas, y también pidió a Irán reabrir el Estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad. La Casa Blanca confirmó que Trump está al tanto de la solicitud. El pedido llega horas antes de que venza el ultimátum que Trump aplicó a Irán.

Read more »

La Casa Blanca desmiente que Estados Unidos use armas nucleares tras tensión con Irán y dichos de Donald TrumpEl Gobierno estadounidense negó cualquier discusión o plan sobre armamento nuclear en el conflicto con Irán, luego del ultimátum del republicano.

Read more »