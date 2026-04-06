Trump amenaza con la aniquilación de Irán si no se acuerda un alto el fuego: Ultimátum en la cuerda floja

El presidente Donald Trump intensifica la presión sobre Irán, amenazando con una devastadora respuesta militar si no se alcanza un acuerdo de cese al fuego. Las negociaciones se encuentran en un momento crítico, con un ultimátum a punto de expirar y tensiones crecientes en la región. El artículo detalla las amenazas de Trump, los términos de las negociaciones, las reacciones de Irán y las implicaciones de un posible conflicto.

En medio de una creciente tensión internacional y a escasas horas de que expire el ultimátum impuesto por Estados Unidos a Irán , el presidente Donald Trump intensificó la presión sobre el régimen iraní. En una declaración contundente, Trump advirtió que si no se lograba un acuerdo de cese al fuego antes de las 8 p.m. hora de Washington (21:00 hora de Argentina), “todo Irán podría ser eliminado en una noche. Y podría ser la de mañana”.

La declaración, realizada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, estuvo acompañada por la presencia del secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe de la CIA John Ratcliffe y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Trump volvió a emplazar a Teherán, exigiendo su aceptación a un acuerdo que se está negociando arduamente a través de mediadores como Pakistán, Egipto y Turquía. \Según informes del sitio web Axios, las negociaciones se centran en un acuerdo en dos fases. La primera fase contempla un posible alto el fuego de 45 días, durante el cual se discutiría el cese permanente de las hostilidades, un plazo que podría extenderse si fuera necesario. La segunda fase estaría dedicada a alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra. Los mediadores buscan la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el programa nuclear iraní, ya sea a través de la retirada del uranio altamente enriquecido o su dilución. Se espera que Irán dé pasos parciales en ambos asuntos durante la primera fase del acuerdo. Paralelamente, se están considerando medidas que el gobierno de Trump podría tomar para garantizar a Irán que el alto el fuego no será temporal y que las hostilidades no se reanudarán.\El vicepresidente JD Vance, el enviado de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner han estado involucrados en las negociaciones durante días, pero el ambiente es tenso y no se perciben avances significativos. Teherán ha respondido con firmeza, advirtiendo que no negociará bajo “amenazas de crímenes de guerra”. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, declaró en una rueda de prensa que “la negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”. Además, el gobierno iraní amenaza con una escalada de represalias si Trump decide atacar puentes y centrales eléctricas. El portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, advirtio que “si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las fases posteriores de nuestras operaciones ofensivas y de represalia se llevarán a cabo de forma mucho más aplastante y extensa”. Irán ha presentado a través de Pakistán un documento de diez puntos que exige el cese definitivo de la guerra, rechazando cualquier tregua temporal, e incluye el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Trump, aunque calificó la propuesta de paz iraní como “significativa”, la consideró insuficiente para un alto el fuego de 45 días, intensificando sus amenazas. En términos categóricos, Trump afirmó que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche, y esa noche puede ser mañana mismo”. “Les damos hasta mañana a las 8 de la noche hora del este. Después de eso no tendrán puentes, no tendrán plantas de energía. Edad de piedra si edad de piedra”. El presidente detalló un plan militar que implicaría la destrucción de puentes y centrales eléctricas, en un plazo de cuatro horas. Aunque Trump aseguró no querer destruir la infraestructura iraní, enfatizó que la reconstrucción del país requeriría décadas y el uso del “genio” de Estados Unidos. Expertos en derechos humanos y juristas internacionales han advertido que la destrucción de infraestructura civil constituye un crimen de guerra. Ante la pregunta de un periodista sobre si atacar la infraestructura iraní castigaría al pueblo por las acciones del régimen, Trump respondió que los iraníes estarían dispuestos a sufrir por su libertad. El presidente añadió que los iraníes “quieren libertad” y que han vivido en un “mundo violento y horrible”. Trump también dedicó tiempo a relatar detalles de un operativo de rescate de pilotos estadounidenses derribados en Irán, describiendo una compleja operación de engaño llevada a cabo por la CIA





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