Trump amenaza a Irán con la destrucción de su civilización y la Guardia Revolucionaria responde con advertencias de guerra

Donald Trump lanza una dura advertencia a Irán, amenazando con la destrucción de su civilización. La Guardia Revolucionaria iraní responde con advertencias de guerra. Se reportan explosiones en Kharg. La tensión aumenta en la región.

A pocas horas de vencer el ultimátum, Donald Trump lanzó una escalofriante advertencia a Irán : “Toda una civilización morirá esta noche”. El ex presidente de Estados Unidos intensificó la tensión con un mensaje amenazante dirigido al gobierno de Teherán, en un contexto de crecientes preocupaciones internacionales. La Guardia Revolucionaria iraní respondió con una advertencia contundente, indicando que la respuesta a cualquier ataque estadounidense “irá más allá de la región”.

Se reportan fuertes explosiones en la estratégica isla de Kharg, considerada el corazón de la producción petrolera iraní, lo que agrega un nuevo nivel de urgencia a la ya delicada situación. El ambiente político y militar se torna cada vez más tenso, con ambas partes intercambiando amenazas que podrían desencadenar un conflicto de proporciones mayores, impactando la estabilidad global y los mercados internacionales.\Trump, a través de su plataforma Truth Social, no escatimó palabras al expresar su postura: “Toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta. No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”. El republicano, conocido por sus declaraciones controversiales, continuó: “¿Quién sabe? Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”. A pesar de la ambigüedad de sus declaraciones, el mensaje es claro: la posibilidad de una intervención militar estadounidense es latente. Esta postura, sumada a las acciones de la Guardia Revolucionaria y las explosiones en Kharg, eleva significativamente el riesgo de un conflicto armado, con consecuencias impredecibles para la región y el mundo. Las tensiones geopolíticas en la zona, especialmente en el estrecho de Ormuz, se han disparado, y la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, instando a la calma y al diálogo para evitar una escalada de violencia.\Previamente, Trump había advertido sobre la posibilidad de que las fuerzas armadas estadounidenses bombardearan infraestructuras civiles clave en Irán, incluyendo puentes y centrales eléctricas, con el objetivo de retrotraer al país a la “Edad de Piedra”. En respuesta a estas amenazas, la Guardia Revolucionaria iraní fue aún más directa, advirtiendo que su respuesta a cualquier agresión estadounidense no se limitaría a la región. “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní, según la agencia Fars. El cuerpo militar iraní dejó claro que no dudará en responder de forma recíproca a las “viles agresiones” contra instalaciones civiles. Además, amenazó con tomar medidas contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus aliados, lo que podría provocar la interrupción del suministro de petróleo y gas en la región durante años. La situación se complica aún más por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una acción que ha afectado el comercio mundial de petróleo y ha contribuido a aumentar los precios del crudo, añadiendo una capa de complejidad económica a la crisis en curso





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