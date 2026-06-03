Truco de la moneda en el router WiFi: ¿realidad o mito?

Análisis del popular consejo de colocar una moneda sobre el router para aumentar la señal WiFi y explicación de los métodos técnicos realmente efectivos para mejorar la conexión en el hogar.

En la era digital, la calidad de la conexión a internet se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de actividades laborales, educativas y de entretenimiento.

Muchos usuarios buscan constantemente métodos para optimizar el rendimiento de sus redes inalámbricas en el hogar, circulando en plataformas en línea consejos de diversa índole. Uno de los más virales sugiere colocar una moneda sobre el módem o router con el objetivo de incrementar la potencia de la señal WiFi.

Sin embargo, desde una perspectiva técnica, no existe evidencia científica ni respaldo de especialistas que corrobore la efectividad de esta práctica. Las ondas electromagnéticas que emite un router operan en frecuencias específicas y la interacción con un objeto metálico como una moneda no altera de manera significativa su propagación ni su intensidad.

Aunque algunos usuarios podrían percibir mejoras subjetivas, estas probablemente se deban a factores externos como un reubicación accidental del dispositivo o cambios en el entorno, y no al objeto colocado encima. Los especialistas en redes y telecomunicaciones señalan que la potencia y estabilidad del WiFi dependen de múltiples factores físicos y técnicos.

La ubicación del router es crucial: debe colocarse en un lugar central y elevado de la vivienda, lejos de paredes gruesas, electrodomésticos que generen interferencias como microondas, y dispositivos electrónicos que operen en bandas similares. También se recomienda alejarlo de ventanas para evitar la fuga de señal hacia el exterior y posibles interferencias con redes públicas.

Asimismo, la distancia con otros equipos puede mitigarse mediante el uso de amplificadores o sistemas de malla (mesh) en residencias amplias o con múltiples pisos, lo que extiende la cobertura de manera uniforme. Más allá de la posición física, el mantenimiento del router juega un papel importante. Cambiar la contraseña de forma periódica previene accesos no autorizados que puedan saturar el ancho de banda.

Actualizar el firmware del dispositivo regularmente permite corregir errores, mejorar el rendimiento y parchear vulnerabilidades de seguridad. Si después de aplicar estas medidas persisten los problemas, conviene revisar la capacidad del equipo, la cantidad de dispositivos conectados y contratar un servicio de internet adecuado a las necesidades del hogar. En resumen, aunque el truco de la moneda carece de fundamento, existen protocolos técnicos probados para optimizar una red WiFi de manera confiable y efectiva





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