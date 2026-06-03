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Truco casero para quitar etiquetas pegadas sin dañar la superficie

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Truco casero para quitar etiquetas pegadas sin dañar la superficie
TrucocaseroQuitar EtiquetasCinta Adhesiva
📆6/3/2026 6:52 PM
📰todonoticias
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Denise Sanchez compartió un truco casero para quitar etiquetas pegadas a objetos sin causar daño a la superficie. Se requieren solo dos elementos económicos y fáciles de conseguir: una cinta adhesiva y un encendedor.

Para quitar etiquetas pegadas a objetos sin causar daño a la superficie, Denise Sanchez compartió un truco casero en su cuenta de Instagram. Se requieren solo dos elementos económicos y fáciles de conseguir: una cinta adhesiva y un encendedor.

La creadora de contenido mostró en un video cómo aplicar este método para eliminar etiquetas de productos y envases. La técnica consiste en colocar la cinta adhesiva sobre la etiqueta o sobre los restos que quedaron adheridos a la superficie del objeto, y luego pasar la llama del encendedor por encima de la cinta y la etiqueta. Es importante tener cuidado y mover lentamente la llama para evitar quemar el plástico y derretirlo.

Después de calentar la zona por algunos segundos, se puede despegar la etiqueta junto con la cinta y se desprenderá por completo, sin dejar ningún resto de papel o pegamento sobre la superficie. Denise concluyó que este truco es efectivo y fácil de aplicar, y se puede utilizar para eliminar etiquetas de todo tipo de objetos, desde vasos y platos hasta frascos

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