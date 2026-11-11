Troglio palpitó la semifinal de Copa Argentina ante Boca en Mendoza

El DT de Banfield reconoce a Boca como favorito en la semifinal de Copa Argentina en Mendoza y promete sortear un auto si su equipo avanza.

El entrenador de Banfield, Troglio, habló sobre la semifinal de Copa Argentina que su equipo disputará ante Boca Juniors en Mendoza. El DT del Taladro reconoció que el Xeneize llega como favorito, pero aseguró que su plantel se ilusiona con dar el batacazo y avanzar a la final de la competencia.

La declaración surgió después de que el técnico notara que en distintos ámbitos ya se da por hecho el triunfo de Boca. Según explicó, es habitual que se pronostique al Xeneize como gran candidato a avanzar de ronda, algo que no le genera molestia al cuerpo técnico de Banfield.

Also read Boca Juniors enfoca su atención en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Troglio explica por qué no le preocupa el favoritismo de Boca

Troglio sostuvo que el favoritismo de Boca no le duele y que es normal que se lo ubique como ganador o incluso en una instancia final. Para respaldar su postura, recordó lo ocurrido en 2018, cuando Banfield tuvo en su camino a Boca en octavos de final y a River en semifinales.

Según relató el entrenador, ambos equipos eran los dos finalistas de la Copa Libertadores disputada en Madrid, y Banfield los eliminó a los dos. En aquella ocasión, el Taladro llegó a la final con Rosario Central, un antecedente que Troglio utilizó para mostrar que su equipo ya superó a rivales de jerarquía.

Advertisement

El técnico remarcó que el plantel actual tiene sus propias herramientas y un grupo joven que afronta una instancia de esta categoría por primera vez. Además, afirmó que se siente tranquilo al escuchar opiniones de Arruabarrena, Riquelme y los jugadores de Boca, porque considera que el respeto del rival es lo mejor que puede recibir su equipo.

Banfield apuesta a su juventud y a la ilusión de la semifinal

Banfield llegará a la semifinal con una expectativa que Troglio calificó de enorme. El técnico explicó que muchos de sus jugadores jóvenes disputan por primera vez una semifinal, y aseguró que no faltarán las ganas, la dedicación y el sueño de llegar a la final.

El entrenador destacó la magnitud del desafío al señalar que el equipo está a dos partidos de ser campeón de la Copa. Para Troglio, disputar una semifinal de Copa Argentina es una experiencia especial que el plantel debe disfrutar.

Troglio recordó que durante gran parte del año el Taladro había mirado de reojo la lucha por la permanencia, un contexto que contrasta con la posibilidad actual de pelear por un título. La semifinal aparece así como una oportunidad distinta para el club.

Advertisement

Boca campeón de la tabla anual no cambia el planteo de Banfield

Troglio aseguró que no influye que Boca venga de consagrarse campeón de la tabla anual. Según explicó, esa historia es distinta y, por lo tanto, lo que importa para Banfield es su propio rendimiento en el campo.

Para cerrar, el técnico hizo una promesa curiosa al plantel: si Banfield logra dar el batacazo contra Boca, sortearán un auto, siempre que consigan un canje. Troglio expresó que sería un sueño para el club, para los jugadores y para toda la gente si logran salir campeones, y deseó que eso ocurra.