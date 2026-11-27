Tristán Suárez necesita empatar para avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional 2026. Gimnasia y Tiro debe ganar obligatoriamente.

El partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026 enfrenta este viernes a Tristán Suárez contra Gimnasia y Tiro. El encuentro se disputará en el estadio 20 de Octubre de Ezeiza a las 21. Este duelo es crucial para definir quién alcanza las semifinales en la búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional.

La ventaja deportiva del equipo de Ezeiza

Tristán Suárez llega con ventaja deportiva al terreno de juego. José María Martínez, entrenador del Lechero, sabe que un empate es suficiente para asegurar el pase a las semifinales. El equipo terminó primero en la Zona B, lo que le otorga un beneficio fundamental en caso de igualdad.

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Si la serie termina empatada en goles, avanza Tristán Suárez por haber concluido mejor ubicado en la tabla anual. La ida finalizó con un cero a cero en el Gigante del Norte de Salta. Esta situación permite al local controlar el ritmo sin necesidad de arriesgar excesivamente.

El conjunto de Ezeiza busca recuperar el orgorio tras la derrota en la final por el primer ascenso. El 15 de noviembre, en Córdoba, cayó 3-1 ante Godoy Cruz. Ese resultado lo obligó a reiniciar su camino hacia la primera categoría a través de esta vía del Reducido.

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La necesidad imperativa de Gimnasia y Tiro

Gimnasia y Tiro no tiene opciones. Juan Manuel Azconzábal debe lograr una victoria por cualquier margen para seguir vivo. El equipo salteño necesita ganar en Ezeiza para clasificar a las semifinales. Cualquier otro resultado, incluido el empate, significará su eliminación inmediata.

El Albo llegó a esta instancia tras eliminar a Ferro en octavos de final. Lograron un triunfo 1-0 como visitantes en Caballito. Fabricio Rojas anotó el gol decisivo en el primer tiempo. El arquero Federico Cosentino fue determinante para mantener la portería invicta en ese partido.

En la ida de esta ronda, Gimnasia y Tiro igualó 0-0. Dominaron el segundo tiempo pero les faltó precisión en los metros finales. Tiago Banega tuvo la mejor ocasión, pero su remate se fue apenas alto. Unos diez mil hinchas colmaron el estadio durante ese encuentro.

Probables alineaciones y desafíos tácticos

Tristán Suárez podría alinearse con Joaquín Bigo en el arco. La defensa estaría formada por Brian Aguilar, Mauricio Guzmán y Nicolás Fernández. Manuel Guillén, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore y Nicolás Sánchez completarían el mediocampo.

El ataque del Lechero lo liderarían Diego Becker, Kevin Colli y Renzo Conechny. José María Martínez debe organizar la defensa para evitar sorpresas. El equipo cuenta con la confianza de su localía y la comodidad de la ventaja deportiva.

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Gimnasia y Tiro tendrá a Federico Cosentino bajo los palos. La línea defensiva incluiría a Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz y Jonás Aguirre. En el mediocampo, Tiago Banega y Franco Sivetti buscarán controlar el juego.

El ataque salteño podría formarse con Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi, Juan Rocca y Lautaro Gordillo. Juan Manuel Azconzábal exige máxima intensidad. El equipo viajó el jueves a Buenos Aires con la ilusión de lograr el impacto decisivo en este duelo.

Impacto en la tabla y próximos pasos

El resultado de este partido definirá la composición de las semifinales. Tristán Suárez, en su quinta temporada en la categoría, busca consolidarse en el fútbol argentino. Si pierden, quedarán eliminados de forma contundente.

Para Gimnasia y Tiro, esta victoria es vital para su historia reciente. El equipo debe superar la presión de saber que solo el triunfo los salvará. El escenario en el estadio 20 de Octubre será de alta tensión.

La televisión transmitirá el encuentro en vivo. Los aficionados podrán seguir la acción desde las 21 horas. El clima en Ezeiza será testigo de una decisión histórica para ambos clubes en el calendario 2026.