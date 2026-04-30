Triple empate en el Grupo D de la Libertadores: Universidad Católica lidera según el nuevo criterio de desempate

Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica suman seis puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores. El nuevo reglamento de Conmebol prioriza los enfrentamientos directos, la diferencia de gol y los goles a favor en esos partidos, lo que coloca a los trasandinos en la cima. Boca ocupa el segundo lugar gracias a su diferencia de gol total en el grupo.

El Grupo D de la Copa Libertadores presenta un emocionante escenario tras la última jornada, donde Boca Juniors , Cruzeiro y Universidad Católica se encuentran empatados con seis puntos cada uno.

Según el nuevo reglamento de Conmebol, el criterio de desempate ha cambiado, priorizando ahora los enfrentamientos directos, la diferencia de gol en esos partidos y los goles a favor en los duelos entre los equipos involucrados. En este caso, los tres equipos tienen el mismo registro en sus enfrentamientos: cada uno suma tres puntos y una diferencia de +1 en los partidos entre ellos.

Sin embargo, el tercer criterio, que evalúa los goles a favor en esos encuentros, favorece a Universidad Católica, colocándola en la cima del grupo. Boca Juniors, a pesar de su victoria sobre los trasandinos, ocupa el segundo lugar debido a la diferencia de gol total en el grupo, gracias a su contundente triunfo ante Barcelona de Ecuador. Cruzeiro, por su parte, se ubica en la tercera posición, aunque mantiene opciones de avanzar en la competencia.

Este sistema de desempate, implementado para esta edición, busca garantizar la equidad y la emoción en la fase de grupos, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Los equipos ahora deberán enfocarse en sus próximos compromisos, sabiendo que un pequeño error podría costarles la clasificación a la siguiente ronda. La Copa Libertadores, con su formato renovado, sigue demostrando por qué es el torneo más apasionante del fútbol sudamericano





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Libertadores Boca Juniors Cruzeiro Universidad Católica Desempate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Universidad Católica Argentina rinde homenaje a Papa FranciscoLa Universidad Católica Argentina conmemoró el próximo aniversario de la muerte del Papa Francisco con un acto que reunió a figuras destacadas de la política, la sociedad y la iglesia argentina. El evento incluyó reflexiones sobre su legado, especialmente su trabajo en la reforma de las instituciones financieras mundiales y su preocupación por la desigualdad.

Read more »

Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores: hora, cómo ver y probables formacionesEl Canalla de Ángel Di María viaja a Venezuela por la tercera fecha de la fase de grupos.

Read more »

Universidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TVSin Ángel Di María desde el arranque, el equipo de Jorge Almirón buscará un triunfo clave ante Universidad Central para acomodarse en la Copa Libertadores.

Read more »

¿Qué le conviene a Boca en el partido Barcelona - Universidad Católica?La derrota ante Cruzeiro potenció la importancia del resultado entre los otros dos otros rivales del grupo para el Xeneize. Lo mejor sería una igualdad.

Read more »

Cómo quedó el grupo de Boca en la Libertadores y qué necesita para clasificar a octavosEl Xeneize perdió ante Cruzeiro y cayó al segundo lugar en su zona. Mirá lo que le queda.

Read more »

Con gol de Ángel Di María, Rosario Central goleó en Venezuela y se encamina en la Copa Libertadores 2026El equipo de Jorge Almirón logró un triunfo clave ante Universidad Central para acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores.

Read more »