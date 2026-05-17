El Tribunal Superior en lo mercantil rechazó la cautelar presentada en contra de la aprobación de la Reforma Laboral y concedió la medida cautelar otorgando un respaldo fuerte al oficialismo en la implementación de los cambios de la Reforma Laboral..

El Tribunal Superior en lo mercantil rechazó la cautelar presentada en contra de la aprobación de la Reforma Laboral y concedió la medida cautelar otorgando un respaldo clave a la iniciativa del oficialismo en su objetivo de implementar los cambios en las regulaciones del empleo.

Tras ese requerimiento, el juez Ojeda acató la directiva y envió los últimos expedientes que aún tramitaban en el fuero laboral. La medida cautelar debiera quedar sin efecto por el hecho de haber sido dictada por un magistrado que tuvo que ser eliminado del caso por desacato, según el fallo.

El mismo juzgado había hecho lugar a una presentación del Gobierno, patrocinada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en la que se planteó la nulidad de la medida y, tras ese requerimiento, el juez Ojeda acató la directiva. La semana pasada, la Procuración del Tesoro de la Nación y el Poder Judicial procedieron a la identidad de los magistrados que debían ser retirados por desacato y se destinan a un nuevo sistema de justicia y ciudadanía.

Una portavoz del Gobierno manifestó que la medida cautelar recibida por el Tribunal Superior en lo mercantil representaba un golpe «determinante» a la seguridad jurídica y impulsará el empleo privado argumento común ya establecido en diversas políticas del actual gobierno. Por la Reforma Laboral se modifican las percepciones salariales, con la eliminación del recibo por horas extra trabajadas, el reconocimiento del derecho a descanso como sustitución de estos pagos y la eliminación del derecho de los jefes a convocar a los empleados fuera del horario de trabajo





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