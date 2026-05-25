Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires presenta proyecto de inteligencia artificial para la gestión de causas

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado un proyecto para implementar un sistema de inteligencia artificial para la gestión de causas y expedientes. Este sistema pretende simplificar el trámite interno previo al dictado de la sentencia y permitir un análisis formal de admisibilidad de los recursos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado un proyecto para implementar un sistema de inteligencia artificial para la gestión de causas y expedientes.

Este sistema pretende simplificar el trámite interno previo al dictado de la sentencia y permitir un análisis formal de admisibilidad de los recursos. El formulario de registro de datos para el ingreso de expedientes ha sido criticado por los abogados, quienes se quejan de no haber sido consultados y de que no completar el formulario puede ser causal para el rechazo del recurso.

El Tribunal Superior ha explicado que el formulario pretende recopilar los datos de los recursos para que luego sean tratados por el nuevo sistema de inteligencia artificial. La presentación de ofertas para este sistema se realizará el 29 de mayo y se estima que el proyecto demande una inversión de unos 550.000 dólares.

El sistema permitirá derivar los casos y cotejar el pleito con la base de sentencias para aplicar la doctrina a la elaboración de un informe o memorándum que sirva como base para que los jueces realicen el proyecto de sentencia. El Tribunal Superior ha inaugurado un nuevo edificio para albergar a la estructura que demanda manejar este volumen de expedientes y sumar personas especializadas, por ejemplo, en la resolución de causas laborales.

Además, recientemente lanzó una licitación para tener su propio sistema de inteligencia artificial para la gestión de las causas. El Tribunal Superior ha sentado un precedente que impactará directamente en la forma de calcular las indemnizaciones por accidentes de trabajo en adelante. Aún los jueces no han fallado sobre cómo se deben calcular los intereses en los juicios laborales por accidentes de trabajo.

La mayoría de las causas son juicios por despido de los trabajadores a los empleadores, lo que es un problema grave en la ciudad de Buenos Aires





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