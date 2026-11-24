La Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba falló a favor de una mujer separada de hecho por violencia. Ordenan a la Caja de Jubilaciones pagar el 100% de la pensión de viudedad desde el fallecimiento del causante.

La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba dictaminó que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia debe otorgar a una mujer la pensión completa de viudedad, desestimando la reducción administrativa a solo el 25%. El tribunal determinó que la separación de hecho no fue una decisión voluntaria de poner fin al matrimonio, sino una medida necesaria para resguardar la integridad física y psicológica de la demandante tras sufrir graves agresiones.

Las magistradas integrantes del tribunal, María Soledad Puigdellibol, Daniela Susana Sosa y María Eugenia Heredia, dejaron sin efecto parcialmente las resoluciones administrativas que habían limitado el beneficio. Asimismo, dispusieron que el organismo previsional pague las diferencias correspondientes desde el fallecimiento del hombre, ocurrido el 10 de abril de 2026. Esta sentencia consolida el derecho de las víctimas de violencia doméstica a percibir prestaciones previsionales integrales incluso cuando la convivencia ha cesado forzadamente.

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El caso analiza el mecanismo legal para distinguir entre una separación voluntaria y una ruptura forzada por inseguridad. Para acceder a la pensión plena del cónyuge supérstite, no basta con demostrar la inexistencia de convivencia al momento del fallecimiento. Es imperativo establecer si la ruptura respondió a la voluntad conjunta de finalizar el proyecto de vida compartido o si, por el contrario, existió un impedimento objetivo causado por violencia. El fallo aclara que el componente subjetivo de la voluntad de separarse es irrelevante cuando la conducta del agresor obliga a la víctima a huir.

Los antecedentes del conflicto se remontan a 1991, cuando la mujer inició una relación con el causante, contrayendo matrimonio posteriormente. Compartieron dos hijos y convivieron hasta abril de 2023, momento en el que la situación cambió drásticamente. Durante ese mes, la denunciante registró un episodio de violencia extrema donde su esposo la atacó con un cuchillo y posteriormente con un martillo. Ante esta agresión, la mujer tuvo que escapar de la vivienda familiar para salvar su vida.

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En el marco de las actuaciones judiciales, se dispusieron medidas de protección urgentes. La mujer recibió tratamiento psicológico especializado y se retiró inicialmente a la casa de amigos, trasladándose después a la vivienda de su madre tras finalizar la medida perimetral. El Juzgado de Familia de Octava Nominación estableció una prestación alimentaria provisoria a su favor. Posteriormente, mediante una resolución oficial, se fijó una cuota equivalente al 25% de los ingresos que percibía el hombre como jubilado de la Policía de Córdoba, considerando que ella no tenía ingresos propios y se había dedicado al cuidado de la familia.

A pesar de la separación, los testimonios incorporados al expediente indican que, a partir de julio de 2024, la mujer comenzó a visitar y asistir regularmente a su esposo. Concurrió al establecimiento donde él estaba internado y lo acompañó hasta su fallecimiento, lo que refutó la teoría de un abandono total. Esta asistencia demuestra que el vínculo de afecto y apoyo persistía a pesar de la violencia previa, desmintiendo la idea de una voluntad activa de ruptura marital.

Tras la muerte de su esposo, ocurrida el 18 de septiembre de 2024, la solicitante pidió ante la Caja de Jubilaciones de Córdoba la pensión derivada en calidad de cónyuge supérstite. Inicialmente, el organismo denegó el beneficio total basándose en el artículo 34 inciso e de la ley previsional. Esta norma establece que el excónyuge separado de hecho que percibe una prestación alimentaria judicialmente establecida no puede superar en su pensión la proporción de los ingresos fijados en dicha cuota. La Caja reconoció la pensión, pero la limitó al 25% del haber jubilatorio.

La demandante presentó un recurso de reconsideración aportando la resolución judicial de la cuota alimentaria, pero el organismo confirmó el porcentaje reducido. Al agotar la vía administrativa, inició una demanda contencioso administrativa para obtener el reconocimiento del 100% de la prestación. El tribunal analizó el informe socioambiental elaborado por una trabajadora social, quien entrevistó a la mujer, a una auxiliar del geriátrico y a vecinas del matrimonio, corroborando la historia de violencia y la asistencia posterior.