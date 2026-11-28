El Tribunal Internacional del Mar desestimó el pedido de Argentina. Jueces de Chile y Brasil se alinearon con el fallo contra la explotación petrolera en el sector Sea Lion.

Dieciocho magistrados del Tribunal Internacional del Mar fallaron este sábado en contra del reclamo presentado por el gobierno de Javier Milei, impidiendo que se ordene al Reino Unido detener las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Este veredicto constituye un revés diplomático significativo para Buenos Aires, ya que bloquea la posibilidad de frenar la explotación de petróleo prevista para el año 2028 en el yacimiento de Sea Lion.

Voto decisivo de jueces chilenos y brasileños

La jueza chilena María Teresa Infante Caffi y el magistrado brasileño George Rodrigo Bandeira Galindo fueron dos de los once votos que se opusieron a la demanda argentina. Su posición se sumó a las de otros dieciséis jueces dentro de un tribunal compuesto por un total de veintiún magistrados. Este resultado dejó a Argentina sin la mayoría necesaria para obtener la medida cautelar solicitada.

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María Teresa Infante Caffi es una reconocida especialista en derecho internacional y exembajadora de Chile en los Países Bajos. Su trayectoria incluye haber sido directora de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena entre 1997 y 2014. Participó activamente en la defensa de Chile frente a la Corte de La Haya en el litigio marítimo con Perú. Su voto no puede analizarse exclusivamente desde el ámbito jurídico, dado el contexto de tensiones entre Argentina y Chile por el Estrecho de Magallanes.

Por su parte, George Rodrigo Bandeira Galindo, nacido en Recife, fue propuesto para integrar el Tribunal en el período 2026-2035 por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente brasileño mantiene una relación diplomática tensa y reducida con el mandatario argentino. A pesar de que tanto Brasil como Chile reconocen el reclamo de soberanía argentino sobre las Malvinas, sus representantes en el tribunal ejercen su función de manera independiente.

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Tensiones geopolíticas y relaciones bilaterales

La votación se produce en un momento de alta fricción diplomática. La relación entre el gobierno de Milei y Lula da Silva ha disminuido hasta el nivel de encargado de negocios, con frecuentes choques políticos públicos. Asimismo, existen roces con el político chileno José Antonio Kast, cuyo aliado ideológico esperaba una sintonía más fluida en temas de seguridad y defensa.

Además del componente jurídico, el fallo tiene implicancias en la logística marítima regional. Desde Punta Arenas, región chilena con fuerte vínculo histórico con las islas, se espera que el próximo 17 de diciembre zarpe el carguero Danstar de la Naviera Easter Island. Este viaje marcará la reapertura de la primera ruta en su tipo después de 15 años, lo que intensifica el debate sobre los permisos de tránsito por aguas nacionales.

Argumentos legales y composición del tribunal

El tribunal evaluó las ordenanzas de alto nivel jurídico y determinó que no existían fundamentos suficientes para interrumpir la actividad británica. Entre los jueces que votaron a favor del Reino Unido figuraron figuras como el magistrado ad hoc argentino Raúl Emilio Vinuesa, quien debió excusarse parcialmente por su origen, y su contraparte británica Vaughan Lowe. Vinuesa, profesor de Derecho Internacional, actuó en representación de los intereses argentinos durante el proceso.

Otros miembros del tribunal que apoyaron el rechazo al reclamo incluyeron a David Joseph Attard de Malta, Markiyan Z. Kulyk de Ucrania y Roman Kolodkin de Rusia. También formaron parte de la mayoría Los magistrados Liesbeth Lijnzaad, Duan Jielong de China, Kathy-Ann Brown de Jamaica e Ida Caracciolo de Italia. La decisión refleja la alineación de once jueces distintos contra la postura de Buenos Aires.

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Consecuencias inmediatas y próximos pasos

El fallo asegura que la planificación energética del Reino Unido en el yacimiento Sea Lion continúe sin interrupciones legales internacionales. Argentina quedará sin herramientas judiciales para detener la extracción de hidrocarburos que está programada para comenzar en 2028. Esta situación limita las opciones de presión diplomática inmediata sobre Londres respecto a la actividad petrolera en la zona.

Fuentes diplomáticas señalaron que la jueza Frida Armas decidió excusarse, anticipando que el tribunal fallaría en contra de Argentina. Sin embargo, esta versión no fue corroborada oficialmente por todas las partes involucradas. El resultado final consolida la posición británica y cierra una etapa clave en el litigio marítimo, dejando a la administración argentina sin el respaldo multilateral esperado en esta instancia específica.