El Tribunal Internacional del Mar rechazó la solicitud de Argentina para suspender las actividades petroleras en Malvinas, invalidando la estrategia jurídica de Pablo Quirno y permitiendo que el proyecto Sea Lion avance.

El gobierno argentino recibió un firme revés diplomático y legal cuando el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, desestimó por una amplia mayoría el pedido formulado por el presidente Javier Milei para que el Reino Unido detuviera las operaciones petroleras en las Islas Malvinas. Esta decisión, que confirma el fracaso de la estrategia jurídica encabezada por el canciller Pablo Quirno, permite que continúen los planes de explotación de la cuenca Norte de Malvinas.

Rechazo por mayoría y argumentos legales del tribunal

La resolución del tribunal se adoptó mediante un voto contundente de dieciocho votos a favor del rechazo frente solo tres en contra, determinando que Argentina no puede suspender el proyecto Sea Lion en esta etapa preliminar. El presidente del tribunal, Maurice Kamga, leyó la decisión final que concluyó la ausencia de elementos suficientes para acreditar la competencia prima facie del tribunal arbitral establecido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar.

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El fundamento central para este rechazo radicó en que las cuatro pretensiones presentadas por el gobierno argentino, que incluían derechos sobre la plataforma continental, explotación unilateral, obligaciones ambientales y el agravamiento de la controversia, requerían necesariamente determinar previamente quién ostenta la soberanía sobre las islas. El tribunal consideró que esta es una controversia de soberanía territorial que, bajo el mecanismo actual de Convemar, escapa a su jurisdicción directa.

Debido a esta determinación sobre la soberanía, el tribunal no procedió a analizar si existía una urgencia real, si las actividades de Sea Lion podían causar un daño grave al medioambiente marino ni si correspondía frenar las perforaciones o la construcción de infraestructura necesaria para la extracción de recursos.

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Posiciones del Reino Unido y garantías ofrecidas

El gobierno británico interpretó la decisión del tribunal de manera favorable a sus intereses, sugiriendo que el fallo invalida completamente el reclamo argentino. Sin embargo, la réplica oficial de Argentina sostiene que la interpretación británica es sesgada y que, contrariamente a lo que afirma el comunicado londinense, el tribunal reconoció tácitamente la existencia de una disputa de soberanía que aún no ha sido resuelta.

El tribunal dejó constancia formal de las garantías específicas ofrecidas por el Reino Unido durante el proceso. Estas aseguraron que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, que la extracción efectiva no iniciará antes de 2028 y que no se otorgarán nuevas licencias de exploración. Asimismo, se instó expresamente a la constitución rápida del Tribunal Arbitral, cuya formación está prevista para enero de 2027 como fecha límite.

Críticas internas y estrategia del gobierno argentino

La decisión ha generado fuertes críticas dentro de los círculos diplomáticos y militares argentinos, con la Armada calificando el recurso ante el tribunal de Hamburgo como un capricho personal de Pablo Quirno. Diversos diplomáticos de carrera de Cancillería coincidieron en que la vía elegida era inadecuada, especialmente ante la recomendación previa de la juega argentina Frida Armas Pfirter, quien se había declarado incompetente y advertía sobre la alta probabilidad de que el tribunal se declarara inadmisible.

Se señala que el gobierno argentino intentó reforzar el argumento de que la instancia debía analizar exclusivamente los recursos naturales del Atlántico Sur, pero el Reino Unido logró encuadrar exitosamente la discusión en un reclamo de soberanía territorial. Expertos indican que el Tribunal del Mar es extremadamente selectivo, habiendo aceptado apenas treinta y dos casos a lo largo de sus cuarenta años de existencia.

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Impacto real y próximos pasos en la disputa

El rechazo directo significa que el proyecto liderado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration podrá avanzar en sus cronogramas, con la explotación programada para comenzar en 2028. Este resultado consolida la posición británica en la zona disputada y elimina la barrera legal inmediata que Argentina buscaba imponer mediante medidas provisionales.

A pesar del fallo, la República Argentina reafirma su disposición permanente para reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como han instado reiteradamente las Naciones Unidas. El gobierno asegura que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas disponibles para impedir la explotación de lo que considera recursos naturales ilegítimos.

La estrategia oficial indica que este procedimiento está lejos de haber concluido y que Argentina mantendrá su reclamo legítimo en el marco de Convemar. La expectativa se centra ahora en la constitución del Tribunal Arbitral previsto para 2027, donde la disputa por la jurisdicción y la soberanía deberá ser abordada nuevamente bajo un mecanismo diferente al del tribunal de Hamburgo.