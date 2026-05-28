Tribunal de Ética sanciona al DT Juan "Tiki" Jung por agresión a jugador menor durante torneo nacional

El Tribunal de Ética de la Confederación Argentina de Handball impone una severa sanción al entrenador Juan "Tiki" Jung tras un video que muestra un golpe en la cabeza a su arquero menor durante un partido del Torneo Nacional de Menores. El club intentó defender al DT alegando mala difusión del video, pero la autoridad sancionó su conducta violententa y una posterior discusión con el oficial de mesa.

El Tribunal de Ética de la Confederación Argentina de Handball impuso una sanción severa a Juan "Tiki" Jung, director técnico del club Luján, tras evidenciar una conducta violenta contra un menor que integraba su propio plantel.

El hecho se registró en video durante el encuentro disputado contra el club Sedalo, en el marco del Torneo Nacional de Menores de abril. En la grabación se percibe al entrenador acercándose al arquero del equipo, quien protestaba enérgicamente ante las decisiones de los árbitros, y le propinando un golpe contundente en la cabeza con el objetivo de silenciar la protesta y obligarlo a reincorporarse a la acción.

La acción generó un revuelo inmediato en las redes sociales, donde el clip se viralizó rápidamente entre los seguidores del handball y provocó una oleada de críticas dirigidas al comportamiento del DT, especialmente por la vulnerabilidad del menor involucrado. El club Luján, en un intento por mitigar el impacto mediático, emitió un comunicado oficial en el que trató de contextualizar los hechos.

En sus palabras, la institución sostuvo que el video había sido difundido de forma parcial y fuera de contexto, con la clara intención de distorsionar la realidad y dañar la reputación del entrenador. Aun así, la defensa del club no logró amortiguar la gravedad de la sanción. El Tribunal de Ética, después de valorar los testimonios y el material audiovisual, determinó que la agresión constituía una violación a los códigos de conducta y responsabilidad que rigen el deporte juvenil.

La pena impuesta incluye una inhabilitación a nivel nacional durante varios meses, lo que imposibilita a Jung ejercer como director técnico en competencias oficiales y lo excluye de cualquier función de entrenamiento dentro del ámbito federado, aunque podrá participar en torneos de la zona metropolitana bajo ciertas condiciones restrictivas. Tras la decisión, Jung expresó su consternación y tristeza a través de su cuenta de Instagram, lamentando no poder acompañar a su equipo en la carrera por el hexacampeonato nacional de handball que se disputará en Bariloche.

En su publicación, manifestó que la sanción le impedirá viajar con los jugadores y que, a pesar de asumir la responsabilidad, considera que la medida es desproporcionada respecto a la falta cometida. Asimismo, el entrenador señaló que la causa del castigo también estuvo vinculada a una discusión posterior con el oficial de mesa, un hecho que no aparece en el video pero que fue tenido en cuenta por la autoridad ética.

La polémica sigue abierta, ya que numerosos sectores del ámbito deportivo exigen una revisión más exhaustiva de los protocolos de actuación frente a menores y una mayor transparencia en los procesos disciplinarios que deben salvaguardar la integridad física y psicológica de los jóvenes atletas





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