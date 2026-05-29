Tribunal de Disciplina de la AFA sanciona a Eduardo Coudet con dos partidos tras arrebato contra el árbitro en la derrota ante Belgrano

El árbitro Yael Falcón Pérez fue objeto de un arrebato verbal de Eduardo Coudet tras la derrota de River a manos de Belgrano; el Tribunal de Disciplina de la AFA redujo la sanción inicial de cuatro partidos a dos después de la disculpa del técnico.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió su veredicto definitivo contra Eduardo "Chacho" Coudet, técnico de River Plate , tras el polémico incidente ocurrido en el último encuentro contra Belgrano , jugado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En esa jornada, River sufrió una derrota que dejó una profunda frustración en el plantel y en el cuerpo técnico, particularmente después de la polémica decisión arbitral que anuló un penalti cobrado por Lautaro Rivero por supuesta mano. La ira del entrenador se desató en el vestuario de campo, donde, según el informe del propio tribunal, Coudet dirigió palabras ofensivas directamente al árbitro titular, Yael Falcón Pérez, acusándolo de manipular el resultado y citando dos finales anteriores en los que, a su parecer, el arbitraje había perjudicado a sus equipos.

Además, el comunicado oficial indica que varios jugadores de River se acercaron al árbitro, formando un grupo que acompañó la protesta del técnico, lo que intensificó la gravedad del acto y motivó la intervención disciplinaria de la AFA. El proceso sancionatorio se inició con la citación del entrenador, quien compareció ante el Tribunal de Disciplina y, tras una jornada de audiencias, ofreció una disculpa pública a Yael Falcón Pérez y a la comunidad del fútbol argentino.

La muestra de arrepentimiento fue recibida favorablemente por los miembros del tribunal, quienes consideraron que la actitud de contrición del técnico había mitigado el carácter agresivo del suceso. En consecuencia, la pena inicial que preveía una suspensión de cuatro partidos fue reducida a dos encuentros, los cuales se cumplirán de manera efectiva a partir del próximo fixture oficial.

La decisión ha sido comunicada mediante un Boletín Oficial de la AFA, y la sanción quedará asentada en el historial disciplinario de Coudet, aunque el entrenador ha asegurado que tomará medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El episodio vuelve a colocar en el debate público la relación entre entrenadores, árbitros y la autoridad futbolística en el país.

Mientras algunos sectores del fútbol critican la dureza de la sanción y defienden la libertad de expresión de los entrenadores frente a decisiones controvertidas, otros argumentan que el respeto a la autoridad arbitral es esencial para preservar la integridad del deporte. Esta controversia se produce en un contexto de creciente presión mediática sobre los árbitros y sobre la gestión de los incidentes de conducta dentro del fútbol profesional.

La reducción de la sanción a dos partidos, además de la disculpa ofrecida, podría servir como precedente para futuros casos de confrontación verbal entre técnicos y árbitros, marcando un punto de referencia en la política disciplinaria de la AFA. En cualquier caso, Eduardo Coudet vuelve a los entrenamientos de River Plate con la mirada puesta en corregir los errores tácticos que llevaron a la derrota ante Belgrano, mientras la dirigencia del club y la afición observan de cerca su evolución y su capacidad para manejar la presión en los momentos críticos del campeonato





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