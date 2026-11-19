El Tribunal de Disciplina confirmó la victoria 3-1 de Deportivo Madryn tras la suspensión del partido contra Deportivo Maipú, asegurando el pase a cuartos de final.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dictaminó oficialmente que el partido disputado entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú finaliza con la victoria local por un marcador de 3-1. Esta resolución confirma el resultado existente al momento de la interrupción, asegurando así el pase de Deportivo Madryn a los cuartos de final del torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Resolución oficial del fallo disciplinario

El organismo rector estableció en su fallo que se da por finalizado este encuentro con el resultado existente, rechazando cualquier posibilidad de reanudación del tiempo restante. Deportivo Madryn quedó oficialmente clasificado a la siguiente fase del certamen sin necesidad de disputar minutos adicionales. La decisión pone fin a la incertidumbre deportiva derivada de los graves incidentes que ocurrieron durante la confrontación.

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Contexto de la agresión y la suspensión

El encuentro se disputaba el 14 de noviembre en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, bajo una tensión creciente que estalló a los 35 minutos del segundo tiempo. En ese momento, el equipo local ya ganaba por 3-1, pero una bomba de estruendo cayó cerca de la posición del arquero de Deportivo Maipú. Tras la explosión, el guardameta quedó tendido sobre el campo de juego y debió recibir asistencia médica de urgencia.

El árbitro Bryan Ferreyra decidió detener las acciones inmediatamente mientras se evaluaba la situación del futbolista agredido. La interrupción se extendió durante casi una hora, tiempo en el cual se generó un clima de inseguridad que imposibilitó la continuidad normal del juego. Ante las condiciones generadas por el incidente, el juez resolvió suspender definitivamente el partido y elevó el informe correspondiente para que el Tribunal de Disciplina analizara el caso.

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Posiciones y roles en la gestión del incidente

Durante la paralización, surgieron discrepancias sobre cómo manejar la reanudación del duelo. Se informó que la parcialidad de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú, lo que justificó la parada. Por su parte, el árbitro Bryan Ferreyra quería reanudar el juego lo antes posible e incluso buscó impedir el ingreso de los médicos al campo en un primer momento, una decisión que luego se vio matizada por la gravedad de los hechos.

La acción de la autoridad deportiva fue crucial para evitar un desenlace peor, pero la gravedad de la agresión física y la lanzamiento de proyectiles pirotécnicos exigían una respuesta inmediata. La demora en la asistencia médica y la permanencia de objetos peligrosos en el estadio fueron factores determinantes para que la suspensión se volviera permanente. Este contexto explica por qué el resultado deportivo quedó firme y no se apeló a la reprogramación.

Impacto en el Reducido y próximos pasos

La principal novedad para el Reducido es que el conjunto patagónico mantendrá el triunfo por 3-1 y seguirá en carrera por el ascenso a Primera División. Deportivo Madryn había construido una diferencia importante en el marcador gracias a los goles de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba. El descuento de Deportivo Maipú había sido convertido por Brian Orosco, pero esto no alteró el balance final favorable al aurinegro.

Si bien el resultado deportivo quedó firme y Deportivo Madryn avanzó oficialmente, el expediente no está completamente cerrado en lo administrativo. En la misma resolución, el Tribunal de Disciplina aclaró que las actuaciones continuarán según su estado. Esto significa que todavía podrían analizarse y resolverse eventuales sanciones derivadas de los incidentes ocurridos en el estadio Abel Sastre, aunque esas determinaciones no modificarán la clasificación obtenida por Deportivo Madryn.

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La clasificación de Deportivo Madryn representa un golpe importante en la lógica del torneo, consolidando su posición como líder del grupo. La seguridad en los estadios sigue siendo un tema crítico, y este caso servirá de precedente para futuras decisiones disciplinarias. La AFA mantiene su enfoque en garantizar la integridad de los jugadores y la normalidad de los competencias, aunque los resultados deportivos ya no se ven afectados por estas contingencias una vez dictada la sentencia final.