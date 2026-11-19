El Tribunal de Disciplina de la AFA definirá este jueves si acoge la súplica del Boca Juniors para cancelar la sanción de Gonzalo Montiel, clave contra Lanús.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirá este jueves tarde para emitir un veredicto crucial sobre la situación disciplinaria de Gonzalo Montiel. Esta decisión determinará si el jugador podrá estar disponible para el duelo de octavos de final contra Lanús el próximo domingo en el Estadio Monumental.

Definición disciplinaria en la AFA para Montiel

El organismo sancionador debe definir si atiende la súplica presentada por la dirigencia de Boca Juniors o si mantiene la sanción original impuesta. Hasta el momento, el defensa solo ha purgado una de las tres fechas de suspensión que le fueron asignadas tras su expulsión en el estadio La Bombonera.

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La reunión ordinaria del Tribunal de Disciplina (TDD) se llevará a cabo en las instalaciones de la AFA en Núñez. Las autoridades del club millonario esperan que el tribunal considere la situación particular del campeón del mundo para otorgar un indulto parcial o total.

Si el tribunal acepta el indulto y cancela las fechas restantes, Montiel podría ser habilitado inmediatamente para el encuentro programado. De lo contrario, la suspensión se extendería más allá de la fecha clave del torneo, afectando la planificación del equipo.

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Estrategia de Leonardo Ponzio ante Lanús

El entrenador Leonardo Ponzio está preparando el partido contra Lanús con la intensidad de una final, lo que subraya la importancia de tener a todos sus jugadores disponibles. La presencia de Gonzalo Montiel el domingo se considera un factor de gran peso para el rendimiento del plantel.

En las sedes de Núñez, el optimismo entre el cuerpo técnico y la dirigencia está en alza, ya que creen firmemente que Montiel estará habilitado para jugar. Ponzio ha destacado recientemente el profesionalismo y la buena predisposición del exjugador del Krasnodar ante las circunstancias actuales.

El jugador ha mostrado ritmo competitivo reciente, siendo titular frente a Aldosivi y también en el amistoso disputado la semana pasada ante Gimnasia de La Plata. Estas apariciones sugieren que el físico de Montiel está listo para enfrentar la exigencia del fútbol de alta competencia.

Suspensión original y posibles escenarios

La sanción original de tres fechas se vio extendida debido a la convocatoria de Montiel a la Selección Argentina, lo que retrasó su reintegro a las actividades del club. La suma de la suspensión deportiva y las giras internacionales complicó su planificación durante estas semanas.

Algunos sectores más mesurados en el ámbito futbolístico temen que el tribunal solo condone una fecha. En ese hipotético escenario, Montiel no podría volver a jugar hasta eventuales cuartos de final, lo que dejaría al equipo sin su aporte defensivo en la ronda actual.

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Posible alineación y impacto deportivo

Más allá del estatus disciplinario, Ponzio ha tomado decisiones tácticas claras para el duelo. La lista preliminar incluye a figuras como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán, entre otros.

En la banda izquierda, el entrenador enfrenta la elección entre Tobías Andrada y Marcos Acuña. En la defensa central, se espera la confirmación de la dupla formada por Otamendi y Lautaro Rivero.

La disputa por el puesto lateral derecho es otra incógnita, con la posibilidad de que entre Giovanni González o Santiago Beltrán en el once inicial. La alineación definitiva dependerá tanto de la salud de los jugadores como de la resolución del tribunal sobre Montiel.

El impacto de esta definición se extenderá más allá del terreno de juego. La disponibilidad de un jugador de la talla de Montiel influye directamente en la confianza del equipo y en la estrategia del técnico frente a un rival tan sólido como Lanús en el Monumental.