El fallo oficial ratifica el 3-1 a favor de Deportivo Madryn. El equipo avanzará a cuartos de final para enfrentar a Gimnasia de Jujuy el próximo sábado.

El Tribunal Deontológico de la AFA ratificó oficialmente la victoria por 3-1 de Deportivo Madryn ante Maipú, confirmando el pase de la entidad patagónica a la ronda de cuartos de final de la Copa Argentina. Esta decisión cierra definitivamente el controversial incidente que involucró la lesión del arquero de Maipú, Carlos Galardi, quien permaneció en el campo de juego durante más de 50 minutos, retrasando la continuidad del encuentro.

Confirma resultado 3-1 y define clasificación

La resolución oficial del ente directivo establece que el marcador reflejado en el acta del partido, con tres goles a uno a favor del cuadro aurinegro, permanece inalterable. Al declarar ganado el partido a Deportivo Madryn, el tribunal asegura que Maipú no puede invocar el resultado como base para continuar en la competencia, eliminando de esta manera a los mendocinos del torneo.

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El equipo de la Patagonia ha sido confirmado como clasificado a la siguiente etapa. La autoridad deportiva validó que la interrupción provocada por la situación del portero no justificaba la suspensión o el descuento del partido, tal como había adelantado la AFA durante la tarde del martes al publicar los detalles de la instancia siguiente.

Detalles del incidente con el arquero Galardi

El núcleo del conflicto se originó a los 36 minutos del segundo tiempo, momento en el que el resultado era favorable para Madryn. Carlos Galardi, portero del Botellero, resultó herido y no pudo incorporarse a la acción rápidamente. Su prolongada permanencia en la cancha, que se extendió por más de cincuenta minutos, generó una pausa significativa en el desarrollo del duelo.

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Según el testimonio recogido en el informe, el cuerpo médico atendió al futbolista mientras los integrantes del plantel y el cuerpo técnico de Maipú se mostraban agresivos verbalmente. La tensión aumentó cuando, en medio de la aglomeración alrededor del jugador caído, se escucharon consignas que buscaban influir en la decisión de los oficiales del encuentro.

Testimonio de Ferreyra y las consignas en el campo

El apartado más crítico de la investigación detalló las acciones inmediatas posteriores al daño físico. El colaborador Ferreyra relató que, junto a su equipo, instó a permanecer en el suelo sin levantarse bajo ninguna circunstancia. La directiva buscaba argumentar que la suspensión del partido era la consecuencia lógica ante la gravedad de la lesión.

Estas acciones fueron descritas como una maniobra para alterar el curso natural del evento deportivo. La decisión final del tribunal considera que estas maniobras no revierten el estado del marcador ni la validez de los goles ya anotados, desestimando cualquier reclamo que busque invalidar la victoria de Deportivo Madryn basándose en la interrupción.

Próximo rival y agenda de los cuartos de final

Como consecuencia directa del fallo, Deportivo Madryn se clasifica para disputar la etapa de cuartos de final. El plantel aurinegro tendrá la oportunidad de avanzar más lejos en la Copa Argentina tras superar este obstáculo administrativo y deportivo. La entidad asegura su permanencia en la carrera hacia el segundo ascenso.

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El partido de ida está programado para este sábado a las 21.30 horas. La competición se trasladará hacia el norte del país, donde Deportivo Madryn enfrentará a Gimnasia de Jujuy en el Estadio del Norte. Esta fecha define el primer encuentro de la eliminatoria directa que promete alta competencia.

Reacciones y contexto del ámbito futbolístico

Dentro del panorama de la Liga Mendocina, la gestión del club también ha sido objeto de debate. El presidente de Godoy Cruz, Mansur, realizó declaraciones públicas que reflejan la frustración por el desenlace. Su comentario alude a las presiones externas y la percepción de injusticia en el manejo del conflicto, señalando que la situación afectó la dinámica del equipo.

Las declaraciones de Mansur resaltan la tensión existente entre los clubes participantes y los órganos de control. A pesar de estas voces críticas, la decisión final permanece firme. El foco ahora se desplaza completamente hacia la preparación deportiva de Deportivo Madryn para el encuentro del fin de semana.