Triángulo Amoroso: Wanda y Maxi como protagonistas de la ficción vertical

La ficción vertical Triángulo amoroso, producida por Telefe, vio su competencia afectada por el estreno de la primera serie de este formato que se encuentra en China. Wanda Nara y Maxi López interpretan a sí mismos en el nuevo proyecto, pero no saben lo que espera por su cuerpo cuando cumplan con una cláusula en sus contratos. ¿Será suficiente para alterar toda la serie?

La competencia de este lunes estuvo alterada por el estreno de la primera ficción vertical que produjo Telefe. Este formato, que surgió en China, llegó a Argentina y Telefe eligió a Wanda Nara y Maxi López para protagonizarlo.

En la trama, la expareja, interpretados por ellos mismos, aceptan formar parte de una innovadora novela, pero el proyecto se vuelve inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Esto desencadena tensiones, negociaciones intensas y un escandal mediático creciente que pone en riesgo la continuidad de la serie, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad





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