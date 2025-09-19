Tres Jugadores de Boca Juniors Representarán a Argentina en el Mundial

Gian Gadiel Paoli, Milton Delgado y Dylan Gorosito, futbolistas de Boca Juniors, han sido convocados para representar a Argentina en el próximo Mundial. Paoli, defensor central, firmó contrato profesional con Boca hasta 2028. Delgado y Gorosito también fueron seleccionados, destacando el talento emergente en el club.

Gian Gadiel Paoli , defensor central categoría 2005, ha sido convocado por la selección paraguaya para participar en el próximo Mundial . Este joven futbolista ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, consolidándose como una figura clave en la defensa y dejando una huella imborrable en el fútbol sudamericano.

Su punto de inflexión llegó en el Sudamericano Sub 20 de febrero, donde no solo fue capitán de la Albirroja, sino que también se destacó como uno de los mejores defensores del torneo. Su liderazgo, solidez defensiva y capacidad para anticiparse a las jugadas lo convirtieron en un baluarte para su equipo. Pero su actuación no se limitó solo a la defensa; Paoli demostró su capacidad para marcar goles importantes, como aquel inolvidable tanto ante Uruguay que significó la clasificación de Paraguay al Mundial. Esta anotación no solo demostró su habilidad para rematar a puerta, sino también su temple y capacidad para rendir bajo presión, características que lo han convertido en un jugador prometedor. Además de sus habilidades técnicas y físicas, Paoli destaca por su madurez y capacidad para leer los partidos, una cualidad muy apreciada por sus entrenadores y compañeros. Su voz de mando y habilidad para ordenar al equipo desde el fondo lo han convertido en un líder natural, capaz de influir positivamente en el rendimiento de sus compañeros. Ya tuvo la oportunidad de jugar en Reserva, e incluso se midió en prácticas con el plantel de Primera, lo que le ha permitido adquirir experiencia y adaptarse al ritmo de juego profesional.\Tras su destacada actuación en el Sudamericano, Paoli firmó su primer contrato profesional con Boca Juniors en mayo de 2025, un acuerdo que lo vincula al club hasta diciembre de 2028. Esta firma es un claro reconocimiento a su talento y potencial, y representa un paso importante en su carrera profesional. La oportunidad de jugar en un club de la talla de Boca le brinda la posibilidad de seguir desarrollándose y de competir al más alto nivel. Paoli está llamado a ser una pieza clave en la defensa del equipo y a demostrar su valía tanto en el ámbito local como internacional. Con la camiseta de Paraguay, tendrá la oportunidad de mostrar todo su potencial en el Mundial, un escenario donde podrá medirse ante los mejores futbolistas del mundo y consolidar su reputación como uno de los defensores más prometedores de su generación. El Mundial representa una vidriera para Gian Gadiel, donde podrá captar la atención de ojeadores y clubes de todo el mundo.\Junto a Paoli, otros dos jugadores de Boca Juniors fueron convocados para el Mundial. Milton Delgado, un volante que ha perdido terreno en el equipo, fue citado por Diego Placente, lo que demuestra la confianza depositada en él y su compromiso con el equipo. Su presencia en el Mundial es un reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación al fútbol. El otro jugador elegido es Dylan Gorosito, lateral derecho y titular indiscutido en la Reserva de Mariano Herrón. Gorosito ha demostrado ser un jugador de gran proyección, y su convocatoria al Mundial es un premio a su esfuerzo y a su rendimiento en el campo. El joven lateral ya ha sumado varios entrenamientos con el primer equipo y debutó el 21 de julio de 2024 ante Defensa y Justicia, jugando 45 minutos bajo la dirección de Diego Martínez. La participación de estos tres jugadores en el Mundial es una muestra del buen trabajo que se está realizando en las divisiones inferiores de Boca Juniors, y augura un futuro prometedor para el club y para el fútbol argentino. La presencia de jugadores de Boca en el Mundial es una fuente de orgullo para la institución y para sus aficionados, y un claro indicador de la calidad de los jóvenes talentos que están surgiendo en el club





Boca Juniors Gian Gadiel Paoli Mundial Selección Paraguaya Fútbol

