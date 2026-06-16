Tres imputados por el femicidio de una adolescente en Córdoba

La fiscalía acusó a tres personas por el homicidio agravado de una menor de 14 años en barrio Cofico. Se investiga la participación de Barrelier, Fassetta y la madre de la víctima. Videos los vinculan con el crimen.

La fiscalía de Córdoba presentó las acusaciones formales contra tres personas por el femicidio de una adolescente de 14 años, ocurrido en el barrio Cofico.

Los imputados son el principal acusado, identificado como Barrelier, su amigo Fassetta y la madre de la víctima, Vega. Según la investigación, Barrelier habría cometido el homicidio agravado por violencia de género, pero no actuó solo. La fiscalía sostiene que cada uno cumplió un rol específico en el aberrante hecho. Fassetta, quien mantenía una amistad con Barrelier desde hacía 10 meses, lo habría ayudado a contactar a Vega y su madre.

Ambos sospechosos vivían en el mismo domicilio donde ocurrió el crimen. La madre de Vega, por su parte, habría colaborado trasladando el cuerpo en un vehículo que luego lavó para eliminar pruebas. La principal prueba contra los acusados son videos de seguridad que los muestran juntos después del femicidio. La reconstrucción judicial indica que Vega ingresó a la casa el día del crimen.

Posteriormente, Barrelier habría iniciado un macabro plan para deshacerse del cuerpo. El lunes por la mañana, cargó los restos de la adolescente y los trasladó hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde los enterró con la intención de ocultar el crimen. Hasta el momento, no hay certezas sobre la causa exacta de la muerte ni si Barrelier actuó solo o recibió ayuda adicional.

Los tres imputados están previstos a concurrir junto a sus defensores para brindar explicaciones sobre sus presuntas participaciones en el crimen. El caso ha conmocionado a la comunidad de Córdoba, que exige justicia para la víctima. Las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles del femicidio. La fiscalía ha recolectado evidencias forenses y testimoniales que refuerzan la hipótesis de un crimen planificado.

Se espera que en las próximas audiencias se definan las responsabilidades penales de cada uno. Mientras tanto, la familia de la adolescente espera respuestas y que se haga justicia. Este trágico episodio pone nuevamente en el centro de debate la violencia de género y la necesidad de medidas de prevención más efectivas





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