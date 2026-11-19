Trenes Argentinos ofrece boletos para Mar del Plata y Junín en temporada estival con financiación en hasta 6 cuotas sin interés vía Mercado Pago.

La empresa estatal Trenes Argentinos confirmó la puesta en venta de los boletos para los trayectos de larga distancia hacia las localidades balnearias y urbanas más demandadas del país durante el periodo estival. Esta disponibilidad cubre las franjas temporales comprendidas entre los meses de diciembre y enero, continuando a través de febrero y marzo, y extendiéndose finalmente hasta el 4 de abril del año siguiente. Los titulares de esta iniciativa corresponden a la actual administración del sistema ferroviario nacional, bajo la dirección de Marcos Galperín.

Nuevo sistema de financiación sin interés

La medida más significativa introducida por Trenes Argentinos consiste en la habilitación de un esquema de pago fraccionado totalmente digital para la adquisición de los tickets. A partir del mes de noviembre, los pasajeros podrán abonar sus pasajes desde la página web oficial utilizando la plataforma de pagos Mercado Pago, con la posibilidad de dividir el monto total en tres o seis cuotas fijas exentas de intereses. Este mecanismo busca eliminar las barreras de acceso al transporte ferroviario durante la temporada alta.

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La estructura de este beneficio económico está diseñada para cubrir diferentes rangos de poder adquisitivo. Para los montos de los boletos que oscilen entre los 60 mil y los 120 mil pesos, el sistema habilitará automáticamente la opción de realizar el pago en tres cuotas mensuales. Por otro lado, para aquellos billetes cuyo costo supere los 120 mil pesos, se activará la modalidad de seis cuotas sin cargo. Este detalle es crucial para planificar los viajes de mayor costo.

El pago en boleterías físicas mantiene sus condiciones tradicionales y no se adapta a este nuevo esquema digital. En las ventanillas de las estaciones, los viajeros deberán realizar la compra en un único pago, ya sea utilizando efectivo o medios de pago directos, sin la posibilidad de fraccionar la deuda en múltiples mensualidades. Esta diferenciación entre canales de venta es un aspecto operativo clave a tener en cuenta por los usuarios.

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Detalles operativos del servicio a Mar del Plata

El trayecto que conecta la capital federal Buenos Aires con la ciudad de Mar del Plata tiene disponibilidad de fechas que inician el 14 de diciembre y continúan hasta el 4 de abril. Este servicio interurbano ofrece tres salidas diarias diferentes, diseñadas para adaptarse a las necesidades de los viajeros tanto en días laborables como en fines de semana. La frecuencia está optimizada para maximizar la ocupación durante todo el año.

Entre los días lunes y viernes, las salidas desde la estación de origen se producen a las 6:07, a las 11:21 y a las 17:11. El primer servicio se detiene en todas las estaciones intermedias, mientras que los dos últimos efectúan paradas selectivas en las localidades de Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal. Esta distinción permite a los pasajeros elegir entre una opción más rápida o una ruta más extensa según su destino final.

Los sábados, la programación se ajusta ligeramente con salidas a las 6:10, 11:29 y 17:09, manteniendo la misma lógica de paradas intermedias diferenciadas para cada uno de los tres trenes. Los domingos y días feriados cuentan con un horario particular, con despachos a las 6:12, 11:41 y 16:23. El regreso de los pasajeros se realiza mediante tres servicios diarios con horarios específicos: los días comunes a la 1:09, 13:06 y 16:10; los sábados a la 1:16, 13:10 y 16:13; y los domingos a la 1:11, 13:19 y 15:15.

Adicionalmente, la compañía ferroviaria ha incorporado servicios de refuerzo directo para optimizar la movilidad. Existe un tren adicional que sale los viernes a las 14:23 hacia la costa, y un retorno especial desde Mar del Plata los domingos a las 23:16. Los costos para este trayecto son de 40.500 pesos para la clase primera y 48.600 pesos para la clase pullman, con recorrido entre la estación Constitución y Mar del Plata.

Operación ferroviaria hacia Junín

La ruta que vincula Buenos Aires con Junín también tiene sus pasajes disponibles para el mismo periodo estival, abarcando desde diciembre hasta el 4 de abril. Esta línea opera con una frecuencia diaria, contando con un único servicio que parte de la estación Retiro a las 18:15. El itinerario incluye múltiples paradas en la provincia de Buenos Aires, conectando el interior con la capital.

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El retorno desde Junín hacia Buenos Aires se efectúa a la 1:10 de la madrugada, siendo este horario válido de lunes a sábados. Los domingos y días feriados, la salida se retrasa ligeramente hasta la 1:31 para ajustarse a la demanda de viajeros. El servicio realiza una parada en trece estaciones durante el trayecto de ida, incluyendo localidades como José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins.

En el viaje de regreso, el tren realiza la parada adicional en la estación Sáenz Peña, completando su itinerario inverso. Los precios de los boletos para esta ruta no son fijos, ya que varían según el día específico en que el pasajero decida realizar su traslado. La estructura tarifaria se divide en dos bandas diferentes, lo que requiere una consulta detallada al momento de la reserva para conocer el costo exacto.

Contexto empresarial y beneficios fiscales

Esta expansión de servicios ferroviarios se desarrolla en un contexto de análisis sobre los beneficios tributarios que recibe la empresa principal bajo la gestión de Marcos Galperín. Durante el primer semestre de 2026, Mercado Libre registró un ahorro fiscal significativo de u$s42 millones gracias al régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. De esta cifra total, u$s29 millones correspondieron al impuesto a las Ganancias y u$s13 millones a cargas sociales.

El beneficio fiscal previo alcanzó los u$s30 millones durante el año 2025, y la normativa que otorga estas exenciones permanecerá vigente para la compañía hasta el 31 de diciembre de 2029. Además, la alícuota efectiva del impuesto a las Ganancias sobre los resultados de la empresa disminuyó del 28,5% al 25,5% en los primeros seis meses del año, una reducción que impacta directamente en su rentabilidad neta.

Mercado Libre reportó en dicho periodo una ganancia neta global de u$s883 millones, con ingresos netos y financieros por u$s19.014 millones. De este total masivo, Argentina aportó u$s3.537 millones en contribuciones y operaciones. La superposición entre el crecimiento corporativo, los beneficios fiscales y la oferta de servicios públicos de transporte genera un escenario económico complejo que define la dinámica actual de las empresas de tecnología y transporte en la región.