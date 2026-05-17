Tregua Estratégica entre Karina Milei y Patricia Bullrich para Impulsar la Reforma Electoral

El oficialismo busca coordinar esfuerzos entre la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad para eliminar las PASO y avanzar con la ley de ficha limpia, superando tensiones internas.

En el corazón del actual gobierno argentino, se ha gestado una tregua momentánea impulsada por la necesidad de pragmatismo político. Las dos figuras femeninas más influyentes del oficialismo, Karina Milei y Patricia Bullrich , han llegado a un acuerdo tácito para coordinar sus acciones y evitar que las fricciones internas se conviertan en un obstáculo para la agenda legislativa de la Casa Rosada.

El objetivo primordial de este acercamiento es avanzar con una reforma electoral profunda, centrada especialmente en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO, en su formato actual. Este movimiento surge tras una serie de cortocircuitos que amenazaban con generar un ruido político innecesario en un momento donde el Ejecutivo necesita consolidar sus alianzas en el Congreso para garantizar la viabilidad de sus proyectos fundamentales.

La tensión entre ambas líderes refleja un choque de visiones sobre la gestión del poder y la negociación parlamentaria. Por un lado, el sector más puro del libertarismo, representado por el entorno de Karina Milei, suele aplicar una lógica de inflexibilidad, donde la negociación se posterga hasta el último instante y, en ocasiones, se acepta la derrota legislativa como una herramienta estratégica.

Este fenómeno, denominado principio de revelación, busca más exponer la resistencia de los adversarios, a quienes califican de degenerados fiscales, que obtener una victoria inmediata. En contraste, Patricia Bullrich aboga por un enfoque gradualista y pragmático.

La ministra de Seguridad ha advertido repetidamente sobre la falta de apoyos suficientes para suprimir las PASO de manera abrupta y ha sugerido la necesidad de negociar modificaciones con los aliados para asegurar los votos necesarios, cuestionando el desgaste que produce un sistema de tres vueltas electorales sin una competencia real. A pesar de la tregua, la desconfianza persiste y se manifiesta en la discusión sobre la ley de ficha limpia, que busca impedir que dirigentes con condenas judiciales firmes puedan competir en elecciones.

Mientras que Bullrich ha propuesto tratar este tema de manera independiente para facilitar la derogación de las PASO, el sector karinista ve con recelo cualquier movimiento autónomo de la ministra. Para el núcleo duro del gobierno, vincular ambos temas funciona como una palanca de presión sobre los aliados dialoguistas de Pro y la UCR, quienes apoyan la ficha limpia pero se resisten a eliminar las primarias.

Existe la sospecha interna de que Bullrich podría preferir mantener ciertos mecanismos de competencia interna que le favorezcan en el futuro. No obstante, la necesidad de reducir el gasto estatal y optimizar la eficiencia del sistema electoral ha llevado al Gobierno a flexibilizar su postura de todo o nada, permitiendo que el diálogo prevalezca sobre la confrontación ideológica interna.

El camino hacia la sanción definitiva de estas reformas dependerá de la capacidad de coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados, trabajando en espejo para evitar demoras. La intervención de figuras técnicas y legislativas será clave para recopilar las observaciones de la oposición y ajustar los textos legales. Mientras tanto, Karina Milei mantiene un control estricto sobre el armado partidario de La Libertad Avanza, monitoreando cada paso de las negociaciones que lidera Bullrich.

Esta dinámica de equilibrio precario entre la disciplina partidaria y la flexibilidad necesaria para gobernar define la actual etapa del oficialismo, donde la supervivencia de los proyectos clave depende de que la tregua entre las mujeres fuertes del gobierno se mantenga firme frente a las presiones externas y las ambiciones personales





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