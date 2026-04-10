Tregua en Medio Oriente: ¿Oportunidad para Argentina de volver a Wall Street?

El cese de hostilidades en Medio Oriente podría ser la llave para que Argentina intente emitir deuda en el mercado internacional. La fragilidad de las reservas y los vencimientos de deuda son factores clave.

La posibilidad de que la tregua en Medio Oriente se traduzca en negociaciones para una paz duradera en la región, podría ser el impulso que necesita el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para retomar la idea de acceder al mercado internacional en el corto plazo. El escenario financiero global ha experimentado un cambio inesperado que coloca al equipo económico argentino frente a una oportunidad crucial, potencialmente definitoria para el resto del mandato del presidente Javier Milei.

La tregua alcanzada recientemente entre Estados Unidos e Irán ha generado un significativo alivio en los mercados financieros, disminuyendo las presiones que la guerra había ejercido sobre los bonos soberanos durante gran parte del mes de marzo. Esta situación abre la posibilidad para que el Ministerio de Economía retome el diseño de un plan para atraer a Wall Street con emisiones de bonos de la deuda argentina, según lo planteado en el último informe a clientes de la consultora 1816, una firma de referencia para los banqueros de la City. Para comprender la relevancia de este momento, es necesario analizar el contexto. Entre finales de enero y finales de febrero de este año, Argentina tuvo una ventana de oportunidad para emitir deuda en el exterior. En ese momento, el riesgo país permitía la colocación de bonos a una tasa cercana al 10% anual, con el bono GD35 operando al 9,25% en Nueva York. Esta tasa incluso posibilitó que países como Ecuador volvieran al mercado después de seis años de ausencia. Sin embargo, el Gobierno nacional optó por no avanzar. Caputo, entonces, consideró que el riesgo país podría disminuir a un piso de 400 puntos, un escenario que incluso el propio presidente Milei comunicaba públicamente. Esa apuesta se vio frustrada por el estallido del conflicto bélico a finales de febrero, que incrementó la tasa de interés a largo plazo en Estados Unidos y elevó el riesgo de los mercados emergentes. El riesgo país llegó a superar los 600 puntos en algunos momentos. Ahora, con la desescalada del conflicto y a la espera de las inminentes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el mercado vuelve a cuestionar si el Gobierno mantendrá su postura de prescindir de Wall Street, o si, por el contrario, aprovechará esta tregua para fortalecer su posición de divisas. La retórica oficial ha intentado establecer la idea de que Wall Street puede ser sustituido por tres fuentes alternativas: las privatizaciones, un financiamiento 'alternativo' (cuyos detalles, según Caputo, se conocerán en unas semanas) y el mercado local. Los datos más recientes sugieren que este camino alternativo no está exento de desafíos. La reciente colocación del Bonar 2028 (AO28), con vencimiento en ese año, dejó un sabor agridulce: aunque se emitió a una tasa inferior al 9% TNA, no se logró adjudicar la totalidad de los 250 millones de dólares buscados. Esto indica que el interés de los inversores locales por instrumentos con vencimiento durante el próximo mandato presidencial es, por el momento, limitado. La urgencia de buscar financiamiento externo se evidencia al analizar la delicada situación de las reservas del Banco Central. Las reservas netas se encuentran en terreno negativo, estimadas por la consultora en aproximadamente 1.630 millones de dólares negativos, y el calendario de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados suma unos 24.000 millones de dólares hasta el final del mandato de Milei. Si el Gobierno persiste en descartar a Wall Street, el programa económico se vería forzado a una dinámica de 'vivir con lo nuestro' sumamente exigente: el Banco Central se vería obligado a comprar grandes volúmenes de dólares en el mercado simplemente para cubrir los vencimientos de la deuda. Esto ya está ocurriendo: de los 4.687 millones de dólares que el BCRA compró en el mercado desde el 2 de enero, tuvo que vender 3.658 millones de dólares al Tesoro para cumplir con los compromisos de deuda en moneda dura. En resumen, la (frágil) tregua en Medio Oriente ha abierto una ventana que parecía cerrada. Si el Gobierno decide ignorarla nuevamente bajo la premisa de que 'sobran los dólares' o 'salen por las orejas' en el mercado interno, estará apostando a que la liquidación de divisas en el mercado sea suficiente para cubrir un déficit de 24.000 millones de dólares, sin afectar la estabilidad cambiaria ni la meta de reservas. Wall Street podría ofrecer una solución; resta por ver si esta vez el equipo económico está dispuesto a aprovecharla





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