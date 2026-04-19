Tregua en jaque: Irán amenaza con bloquear Ormuz ante el fin del alto el fuego y bloqueos de EE.UU.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se agrava ante el inminente fin de la tregua. Irán advierte que mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz mientras Washington restrinja sus puertos. Pakistán intensifica medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevas conversaciones.

En el tramo final de la tregua alcanzada en el conflicto entre Estados Unidos , Israel e Irán , no se vislumbran avances hacia un acuerdo de paz, y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz se torna cada vez más tensa.

En las últimas horas, el presidente del Parlamento iraní ha advertido de manera categórica que continuarán bloqueando este paso crucial para la circulación del petróleo, siempre y cuando sus propios buques no puedan transitar libremente debido a las severas restricciones impuestas por la Marina de Donald Trump a los puertos de Irán. Este domingo 19 de abril, la capital de Pakistán, Islamabad, ha blindado su zona diplomática ante la posibilidad de una segunda ronda de diálogos. Las autoridades han implementado un férreo bloqueo de seguridad, cerrando las principales arterias de la ciudad, suspendiendo el transporte público y ordenando el desalojo de los principales hoteles de lujo. Estos preparativos se producen a solo tres días de que expire, el próximo 22 de abril, el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán. Pakistán, que desempeñó un papel fundamental como mediador en la histórica primera ronda de conversaciones, celebrada el 11 de abril, no ha oficializado las fechas de un posible nuevo encuentro. Sin embargo, los movimientos sobre el terreno sugieren la inminente llegada de delegaciones internacionales. El hotel Serena, que albergó la primera ronda, y el hotel Marriott han suspendido temporalmente la toma de reservas hasta el jueves. Un empleado del hotel Serena, que prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó a EFE que se ha informado a los clientes sobre el cierre de reservas a partir del 19 de abril y se ha solicitado a los huéspedes actuales que abandonen las instalaciones. Paralelamente, la policía de Islamabad ha declarado el cierre total de la conocida como Zona Roja y su perímetro extendido. En el contexto de la guerra en Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria ha declarado que Irán está fortaleciendo sus arsenales. El comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, ha afirmado que Irán está reconstruyendo sus arsenales de misiles y drones a un ritmo más acelerado que antes, incluso durante el alto el fuego vigente con Estados Unidos. Mousavi sostuvo que la velocidad de modernización y reabastecimiento de lanzadores de misiles y drones es superior ahora a la que existía antes del conflicto. Según citas recogidas por Mehr, señaló que el enemigo no puede adoptar medidas similares y se ve obligado a enviar municiones de manera muy limitada desde ubicaciones remotas. Añadió, además, que el enemigo ha perdido esta fase de la guerra, perdiendo los estrechos, el Líbano y la región. Irán insiste, una vez más, en su firme determinación de cerrar el estrecho de Ormuz, mientras el plazo para el fin de la tregua se acerca inexorablemente. Teherán reitera su compromiso de restringir el paso de embarcaciones por este vital estrecho, siempre y cuando el bloqueo estadounidense a sus puertos permanezca activo. Mientras tanto, los esfuerzos de mediación, liderados por Pakistán, intentan organizar nuevas conversaciones antes de que el alto el fuego expire esta semana. La política de bloqueos mutuos ha generado complicaciones significativas en los intentos de mediación y ha sembrado serias dudas sobre la posibilidad de extender el alto el fuego de dos semanas más allá de su fecha límite del miércoles. Mohammed Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos, declaró en una entrevista televisada en la noche del sábado que es imposible que otros transiten por el estrecho de Ormuz mientras a Irán se le impida hacerlo. Qalibaf criticó el bloqueo estadounidense calificándolo como una decisión ingenua, nacida de la ignorancia. A pesar de la profunda desconfianza arraigada hacia Estados Unidos, aseguró que Irán aún busca la paz, reconociendo que la brecha entre ambas partes sigue siendo considerable, pero enfatizó que no habrá retirada en el terreno de la diplomacia





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