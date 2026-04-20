Trayectoria y compromiso social: el recorrido de Gustavo Vera entre la denuncia y el Vaticano

Un repaso profundo por la carrera pública de Gustavo Vera, desde su activismo en La Alameda y su paso por la política porteña hasta su estrecha relación personal con el Papa Francisco.

Gustavo Vera , quien comenzó su camino profesional en el ámbito docente, emergió como una figura clave en el escenario público argentino inmediatamente después de la profunda crisis socioeconómica del año 2001.

En ese contexto de incertidumbre y desprotección, impulsó la creación de la Fundación La Alameda, una organización que rápidamente se consolidó como un baluarte en la visibilización de problemáticas invisibles para gran parte de la sociedad, tales como los talleres textiles clandestinos, las redes de explotación sexual y diversos circuitos de informalidad extrema que vulneraban los derechos fundamentales de los sectores más desfavorecidos. Desde aquel espacio, Vera logró amalgamar un arduo trabajo territorial con una estrategia audaz de denuncia judicial y mediática, lo que le permitió confrontar frontalmente a diversos sectores del poder económico, sindical y político. La Alameda no se limitó a la asistencia directa de las víctimas de trata, sino que también impulsó investigaciones exhaustivas que terminaron derivando en causas judiciales de gran impacto y en la promoción de reformas normativas esenciales en un momento en que esta temática comenzaba a ocupar un lugar de mayor relevancia en la agenda pública nacional. Este perfil de activista comprometido lo llevó a dar el salto hacia la política institucional, siendo electo en 2013 como legislador de la Ciudad de Buenos Aires dentro del frente UNEN. Durante su paso por la Legislatura porteña, que se extendió hasta 2017, mantuvo como eje central de su actividad parlamentaria los mismos temas que había trabajado desde las bases: la explotación laboral, las economías ilegales y la lucha contra la corrupción. Si bien su labor consolidó una imagen de dirigente enfocado en el control y la fiscalización, su trayectoria evidenció las dificultades para construir mayorías políticas sostenibles. Posteriormente, Vera intentó consolidar su propio espacio político denominado Bien Común, aunque sus resultados electorales fueron modestos. No obstante, mantuvo su influencia en el ámbito de las políticas públicas al desempeñarse como titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, buscando trasladar su experiencia en el campo a la gestión gubernamental directa. Un pilar fundamental en la vida pública y personal de Gustavo Vera ha sido su estrecha y prolongada relación con el Papa Francisco. Este vínculo se remonta a los años previos a que Jorge Bergoglio fuera nombrado sumo pontífice, cuando aún se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Ambos compartían una profunda preocupación por la marginalidad, el avance del narcotráfico y las nuevas formas de esclavitud. Con la llegada de Bergoglio al Vaticano, esta relación no solo perduró sino que se fortaleció, convirtiendo a Vera en un interlocutor recurrente en Roma. Participó activamente en encuentros internacionales impulsados por la Santa Sede para abordar la esclavitud moderna y la economía social. Esta cercanía quedó inmortalizada en el libro titulado La amistad no se negocia, una obra que recopila una extensa correspondencia de más de quinientas cartas donde se entrelazan la afinidad ideológica, la preocupación por los vulnerables y una sólida confianza personal que ha definido gran parte de la trayectoria reciente de este dirigente social





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