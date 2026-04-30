Traspaso de 'Pequeño J' a la Argentina y falta de mérito para 'Señor J' en el caso del triple crimen de Florencio Varela

En un nuevo avance en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, 'Pequeño J' será trasladado desde Perú a la Argentina para ser indagado, mientras la Cámara Federal dictó falta de mérito para 'Señor J' por falta de pruebas. Las familias de las víctimas exigen justicia.

En un nuevo avance en la investigación del triple crimen de Florencio Varela , conocido como el 'Caso de las Tres Jóvenes', Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ' Pequeño J ', uno de los principales acusados, será trasladado el próximo lunes por la tarde desde Perú a la Argentina.

Según fuentes judiciales, el imputado será indagado al día siguiente por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, bajo la dirección del juez Jorge Ernesto Rodríguez. La investigación apunta a que 'Pequeño J' estaría vinculado a una organización criminal dedicada al narcotráfico, que habría actuado para recuperar drogas supuestamente robadas a la banda.

En este contexto, se lo ubica como parte del plan que derivó en el secuestro y asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en septiembre del año pasado. Las víctimas, según la reconstrucción de los hechos, fueron engañadas en Ciudad Evita y llevadas a una camioneta bajo la promesa de asistir a una fiesta. Luego, fueron trasladadas a una casa en Florencio Varela, donde fueron golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas, siendo enterradas en el mismo lugar.

Hasta el momento, hay 11 imputados en la causa, acusados de delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado. Tras conocerse su presunta participación, 'Pequeño J' huyó del país, pero fue detenido en Lima con la colaboración de las autoridades peruanas. Ahora, tras completar el proceso de extradición, será trasladado a la Argentina para quedar a disposición del juzgado que lleva adelante la investigación.

Mientras tanto, la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias 'Señor J', quien estaba señalado como el presunto autor intelectual de los asesinatos. La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal al analizar la apelación presentada por su defensa, que argumentó la falta de pruebas suficientes para sostener su responsabilidad penal.

El fallo destacó que la imputación se basaba principalmente en el testimonio de otra acusada, Celeste Magalí González Guerrero, sin respaldo en otras evidencias. Además, la defensa alegó que Cubas Zavaleta no tenía vínculo con los demás implicados y que estaba privado de su libertad al momento del crimen. Aunque la falta de mérito no implica su desvinculación definitiva de la causa, sí imposibilita su procesamiento con las pruebas actuales.

No obstante, Cubas Zavaleta seguirá detenido por otra causa federal. La investigación continúa en etapa de indagación y no se descarta la identificación de otros posibles implicados. Las familias de las víctimas, mientras tanto, exigen justicia y han reclamado penas perpetuas para todos los involucrados en este brutal crimen que conmocionó a la sociedad argentina





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