Trasmitación de los premios más importantes para la pantalla chica por Telefe: más de un millón setenta mil espectadores

La transmisión de los premios más importantes para la pantalla chica, presentada por la pantalla de Telefe, recibió más de un millón ciento setenta mil espectadores, según las nuevas métricas de Ibope. En medio de una crisis de presupuestos y contenidos que no registra precedentes, la televisión abierta vivió su gran noche con una entrega de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

La transmisión de los premios más importantes para la pantalla chica, presentada por la pantalla de Telefe, recibió más de un millón ciento setenta mil espectadores, según las nuevas métricas de Ibope En medio de una crisis de presupuestos y contenidos que no registra precedentes, la televisión abierta vivió su gran noche con una entrega de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).

Sin ficciones a la vista, con poca producción y una estructura precaria de panel en casi todos los programas, la fiesta fue una radiografía del año que pasó y llegó en medio de varias polémicas. Lejos de los 30 puntos que solía medir hace no tanto, estas cifras estuvieron acorde a los tiempos que corren. Quizás por eso, el canal que comanda Federico Levrino dividió el evento en segmentos, para que no licúe el promedio de una transmisión demasiado larga.

Todo comenzó pasadas las 18.30 con la previa de la alfombra roja, anticipando los detalles de la gran noche con. Se pudo ver parte del salón, los platos que iban a comer los famosos y el back recorriendo las habitaciones de varias figuras. El segmento llegó a un rating de 7.7 puntos





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