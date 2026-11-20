Familiares y activistas denuncian traspaso abrupto de detenidos desde Villa Devoto a Marcos Paz y Ezeiza sin avisos judiciales, provocando pérdida de bienes y graves riesgos de salud pública.

El Servicio Penitenciario Federal llevó a cabo un operativo de relocalización masiva sin previo aviso, trasladando a cientos de detenidos desde el penal de Villa Devoto hacia las instalaciones de Marcos Paz y Ezeiza. Este movimiento sorpresa, ejecutado un domingo, ocurrió inmediatamente después de la visita oficial del Papa al centro carcelario porteño, generando una fuerte discrepancia entre la imagen institucional proyectada y la realidad vivida por los internos y sus familiares.

Operativo sorpresa sin notificación judicial previa

La Actividad del Servicio Penitenciario Federal se caracterizó por la falta de transparencia y la omisión de los protocolos legales estándar, ya que no se notificó a los juzgados ni a los tribunales de ejecución correspondientes. Esta falta de notificación impidió que cualquier defensa o recurso legal pudiera presentarse antes de que comenzara el traslado masivo, dejando a las familias y a los organismos de derechos humanos al tanto solo una vez que la operación ya estaba en curso.

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María Cristina Espelt, integrante de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, detalló que la confusión fue generalizada entre los visitantes que esperaban información en el penal. Las autoridades del centro aseguraban que el Centro Universitario Devoto sería la última zona en ser afectada, pero en la práctica, los detenidos de esa unidad fueron los primeros en ser sacados. Este desorden inicial evidenció una desconexión total entre la comunicación oficial y la ejecución real de las órdenes.

Además de la falta de aviso, los testimonios recogen graves denuncias sobre el trato físico recibido por los internos durante el traslado. Numerosos detenidos reportaron haber sido golpeados al llegar a sus nuevos destinos, lo que sugiere un uso excesivo de la fuerza que contradice los protocolos básicos de humanidad y seguridad establecidos para el manejo de poblaciones carcelarias vulnerables.

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Despojo de bienes y interrupción de la educación superior

Uno de los aspectos más críticos denunciados por Carolina Fernández y María Cristina Espelt es el despojo sistemático de las pertenencias personales de los internos. Los detenidos fueron trasladados literalmente con lo que tenían puesto, sin recibir sus ropa, vajilla, alimentos, fotografías familiares o material de estudio. Aunque existía un fallo judicial que ordenaba la restitución de dichos bienes, las autoridades penitenciarias no cumplieron con esta disposición, reteniendo o haciendo desaparecer items de valor sentimental y práctico.

El impacto en el derecho a la educación fue inmediato y severo para cientos de internos que cursaban carreras universitarias en el Centro Universitario Devoto. Al ser trasladados abruptamente, vieron interrumpidas sus cursadas de forma arbitraria. Muchos estudiantes estaban a punto de rendir exámenes finales para recibir sus títulos, y esta demora injustificada pone en riesgo sus trayectorias académicas. Otros optaron por abandonar sus estudios definitivamente para evitar la incertidumbre y el trauma de un nuevo traslado violento.

A más de un mes de los hechos, la situación en las Unidades 8 de Marcos Paz y el Módulo 2 de Ezeiza sigue siendo crítica. Espelt confirmó que aún hay personas sin sus pertenencias básicas, incluyendo ropa adecuada para las condiciones climáticas. Aquellos que lograron recuperar algunos objetos reportaron que faltan elementos esenciales y que muchos ítems retenidos son inutilizables o imposibles de retirar, evidenciando una gestión administrativa deficiente y negligente.

Crisis sanitaria y fallecimiento evitable por falta de medicación

La situación sanitaria en la Unidad 8 de Marcos Paz ha desencadenado una alarma entre las organizaciones de derechos humanos y las familias de los privados de libertad. Según el relevamiento realizado por ACIFAD semanas después del operativo, los detenidos permanecieron más de dos días sin recibir comida adecuada. Esta privación de alimentos básica contrasta con la obligación estatal de garantizar el bienestar físico de los reclusos bajo su custodia.

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Una preocupación adicional es la calidad del agua suministrada en el complejo. Los internos se vieron forzados a consumir agua de la red contaminada, un riesgo grave para la salud pública dentro de las instalaciones cerradas. La falta de infraestructura sanitaria adecuada y la falta de alternativas seguras para el agua potable han agravado el sufrimiento de una población que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema.

La interrupción de tratamientos médicos crónicos ha tenido consecuencias fatales. En la Unidad 8, donde se alojaron pacientes insulinodependientes, oncológicos, y personas con VIH y tuberculosis, no se contaba con pabellones de aislamiento ni con los insumos básicos necesarios. La semana anterior al reporte, falleció un detenido con VIH y tuberculosis, cuyo cuadro clínico se agravó fatalmente tras el corte abrupto de su medicación al llegar a Marcos Paz.

Estos eventos subrayan la necesidad urgente de una investigación transparente y responsable por parte de los organismos de control. Las declaraciones de Carolina Fernández, quien describe la situación como una "puesta en escena" indignante, resuenan con la denuncia de María Cristina Espelt sobre la tortura institucional. La comunidad espera medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de su libertad.