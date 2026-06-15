Transporte público en el AMBA: precios aumentan un 75% en un año

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó su precio en un 75% durante el último año, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) aumentó su precio en un 75% durante el último año, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

El gasto en transporte explica el 48% del total de la canasta de servicios públicos y se consolida como el componente de mayor peso sobre los ingresos del hogar. El ajuste será del 2% y alcanzará a las 104 líneas que circulan en el AMBA. De esta manera, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de 714 pesos a 728,28 pesos para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE.

Para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, los valores oscilarán entre 1.456,56 y 2.455,52 pesos, según la distancia recorrida. En los trenes, la tarifa mínima se actualizó el 1° de junio y volverá a subir el 1° de julio. Para trayectos de una sola sección el boleto es de 350 pesos pagando con SUBE registrada, 157,50 pesos en caso de aplicar la tarifa social, 700 pesos con SUBE no registrada y 1.100 pesos si se paga en efectivo.

Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a 470 pesos y si abarca tres secciones a 590 pesos. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre. Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a 380,1 pesos; en agosto, 10,5% a 420,01 pesos; y en septiembre de, 7,1% hasta llegar a 449,83 pesos





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