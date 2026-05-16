La postal del destilado argentino comienza a transformarse impulsada por generaciones nuevas y formas de consumo más relajados consumidores que priorizan la experiencia y abandonan los viejos códigos ya que la categoría mundial representa cerca del 7% del total de bebidas espirituosas proporcionada por datos de Scentia. Aunque aún representa cerca del 7% del total de bebidas espirituosas en el país el uso de whisky en bares restaurantes y encounters informales de regíon social ha aumentado y lo mismo ocurre en interiores y el after office es donde ha visto un mayor auge de los single malt.

La postal del destilado argentino comienza a transformarse impulsada por generaciones nuevas y formas de consumo más relajados consumidores que priorizan la experiencia y abandonan los viejos códigos ya que la categoría mundial representa cerca del 7% del total de bebidas espirituosas proporcionada por datos de Scentia Aunque aún representa cerca del 7% del total de bebidas espirituosas en el país el uso de whisky en bares restaurantes y encuentros informales de regíon social ha aumentado y lo mismo ocurre en interiores y el after office es donde ha visto un mayor auge de los single malt esta fecha que marca el día mundial del whisky marca la actualización de la prestigiosa etiqueta de Glenmorangie que pasa de un botella a otraococcus.

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