Transferencias a provincias: caen fondos discrecionales pero suben los automáticos por Ganancias

Análisis de la distribución de fondos a provincias en los primeros cinco meses del año, destacando la interrupción de los giros de ATN y el aumento de la coparticipación impulsado por la recaudación de Ganancias de Sociedades.

Durante los primeros cinco meses del año, el gobierno distribuyó un total de 121 mil millones de pesos en concepto de transferencias automáticas a las provincias.

Este monto representa una ejecución del 25,8% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recaudado en el período, que ascendió a 469.681 millones de pesos. Dicha ejecución es la más alta para este tramo del año desde 2022, cuando alcanzó el 34,6%, superando también el 22% ejecutado en igual lapso de 2023.

Sin embargo, en mayo se registró una caída real del 43,8% en los envíos totales a las provincias, explicada íntegramente por la interrupción de los giros no automáticos derivados de la medida cautelar de la Corte Suprema relacionada con la deuda por coparticipación. Al excluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del cálculo, las transferencias a las 23 provincias mostraron un aumento real del 7,8% en mayo.

Un patrón similar ya se había observado en abril, con una baja global del 5,3% pero un crecimiento del 15,5% al omitir a CABA. La distribución automática continúa concentrada en tres programas principales, que absorben la gran mayoría de los fondos. El programa de Universalización de la Jornada Extendida concentró el 40% del total pagado en mayo, seguido por los recursos destinados a Infraestructura Educativa, que representaron el 29%, y los fondos para Comedores Escolares, con una participación del 13%.

En conjunto, estas tres actividades explican el 83% de las transferencias automáticas del mes. Por otro lado, en la partida "Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional" del Ministerio del Interior, que suele utilizarse para distribuir fondos discrecionales entre aliados políticos, se registró una contracción de 320.711 millones de pesos. Cabe destacar que en mayo no se realizaron distribuciones bajo este concepto, cortando así una fuente tradicional de transferencias no automáticas.

En términos de desempeño provincial, las 24 jurisdicciones subnacionales recibieron más recursos automáticos en mayo al comparar con el mismo mes de 2023. Catamarca lideró los incrementos con una suba del 9,5%, seguida por Misiones (+9,3%) y Tucumán (+9,2%). Estos resultados se deben a efectos estadísticos de base y a la composición de las transferencias, más que a cambios en políticas de distribución. Algunas provincias se vieron afectadas por una menor compensación del Consenso Fiscal.

Es importante señalar que los envíos por coparticipación, que constituyen el 94% del total de las transferencias automáticas, experimentaron un crecimiento real interanual del 8,9%. Este desempeño positivo se explica enteramente por la recaudación del impuesto a las Ganancias de Sociedades, que mostró un incremento real del 25,7% impulsado por vencimientos de ese tributo para empresas.

De este modo, mientras los giros automáticos muestran una mejora atribuible al comportamiento de la recaudación, los fondos discrecionalmente distribuidos por el Poder Ejecutivo se han reducido drásticamente, especialmente tras la suspensión de los envíos de ATN en mayo





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