Trama macabra: Medio siglo después, redescubriendo la última joya de Hitchcock

Un análisis profundo de Trama macabra, la última película de Alfred Hitchcock, explorando su contexto histórico, su recepción inicial y su lugar en la filmografía del maestro del suspenso. Se examinan también otros aspectos de la carrera del director, incluyendo sus relaciones con otros cineastas y su adaptación a los cambios en el cine y el público.

Hace exactamente medio siglo se estrenó la última película de Alfred Hitchcock , Trama macabra, un filme que no recibió la atención que merecía en su momento. Muchos consideraban que, bueno, ya era hora de que Sir Alfred descansara. Al hablar de la obra de Hitchcock, es común mencionar Psicosis o Vértigo como sus obras cumbres. En su momento, los estudiantes de cine veneraban La soga, siempre admirando los planos secuencia, sin importar si entendían su función.

Y por supuesto, Ventana indiscreta es ampliamente conocida. Algunas personas también recuerdan Los pájaros e Intriga internacional, que en los años setenta y ochenta eran habituales en la programación televisiva. Sin embargo, es menos frecuente que el público general recuerde películas como El hombre equivocado, El caso Parradine o Frenesí. Quizás les suenen títulos como Cuéntame tu vida o Tuyo es mi corazón, aunque es posible que no los relacionen directamente con Hitchcock, el romántico asustadizo que se hacía pasar por experto en temores y terrores. En el caso de Trama macabra, la reacción común es “¿Cuál? ¿Esa es de Hitchcock?”. Sí, lo es, y además, una de sus mejores comedias. Retrocedamos en el tiempo: nos encontramos a mediados de los años setenta. El público ya no es tan conservador, y Hitchcock lo sabe. De hecho, los primeros planos de Frenesí (1972) muestran el cadáver de una mujer desnuda flotando en el Támesis, y el asesino viola brutalmente a sus víctimas, una secuencia de las más terribles del director. Era evidente que Hitchcock, que había influenciado a los jóvenes cineastas que rompían las reglas, no podía quedarse atrás. Y como a muchos cineastas de su generación, la idea de filmar después de los setenta años se hacía cuesta arriba. Howard Hawks, por ejemplo, seguía perfectamente saludable y podía seguir filmando, pero no lo hizo desde Río Lobo. Wilder tuvo más suerte, pero tampoco mucha. ¿Cukor? Haría Ricas y famosas a principios de los ochenta, y nada más. Ford se retiró después de 7 Mujeres, aunque podría haber filmado más. Una nueva generación estaba tomando Hollywood por asalto, todos admiradores incondicionales de estos maestros, y especialmente de Hitchcock. Mientras tanto, el director seguía siendo una figura influyente en la Universal, donde logró sus mayores éxitos. Podríamos decir que Sir Alfred sentía cierta envidia hacia esa nueva generación. Se dice que cuando Steven Spielberg, tras terminar Tiburón, quiso conocerlo, Hitchcock se negó. “Ese es el chico de la película del pez”, fue su respuesta desdeñosa. Hitchcock quizás había perdido un poco esa sincronización perfecta con el público masivo que lo había convertido en un ícono popular desde los años cuarenta. El título de “Maestro del suspenso” a veces sonaba un poco despectivo. Pero al mismo tiempo, mientras en Estados Unidos había hasta golosinas con su nombre, los críticos y cineastas de Cahiers du Cinéma (Truffaut, Godard, Rohmer y Chabrol, que le dedicaron el primer libro sobre la obra de un cineasta de Hollywood), lo consideraban un genio del cine, incluso un intelectual (a su manera). Hitchcock se divertía con eso. En el libro El cine según Hitchcock, de Truffaut, donde se repasan sus obras a través de largas entrevistas, cuenta que Chabrol y Rohmer lo visitaron disfrazados de policía y cura, respectivamente, y que, en un típico “momento Hitchcock” de comedia irónica, cayeron en una piscina. La anécdota sirve para entender que, por muy “desincronizado” que estuviera el director, era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Sabía que era una referencia para muchos cineastas y, sobre todo, sabía que debía actualizar sus viejos trucos. También era consciente de que no podía contar con las estrellas de antaño: no solo porque muchas se habían retirado o ya no atraían al público (por edad), sino porque la actuación había cambiado por completo. Otro mito, corroborado por ambos protagonistas, es la relación con Paul Newman en Cortina rasgada. Newman, actor del método, pedía constantemente la “motivación de su personaje”. La respuesta de Hitchcock era “su salario, señor Newman”. Real o no, Hitchcock sí le dijo a Truffaut que los actores del método como Newman no podían poner una “cara neutra” que le sirviera para el montaje





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