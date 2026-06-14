Tragedy in Rio de Janeiro: Argentine Film Producer and Music Star Killed in Helicopter Crash

A brutal helicopter crash in Rio de Janeiro, Brazil, resulted in the deaths of two Argentine citizens of public notoriety, Lucas Vignale and Oliver Tree, as well as six other occupants. The crash occurred due to a collision between two helicopters, causing a fire that destroyed several vehicles and buildings.

Una tragedia aérea de magnitudes devastadoras conmovió por completo al mundo del entretenimiento digital y la industria musical de toda la región. Durante la mañana de este domingo, un brutal choque entre dos helicópteros en pleno vuelo sobre la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, dejó como saldo la muerte de sus seis ocupantes.

Entre las víctimas fatales se confirmó la identidad de dos ciudadanos argentinos de gran notoriedad pública: Lucas Vignale y Oliver Tree. Las aeronaves colisionaron por causas que todavía intentan determinar las autoridades aeronáuticas brasileñas, desatando una fuerte conmoción en las redes sociales de ambos países. El trágico incidente se registró exactamente a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, una concurrida zona ubicada en el sector oeste de la ciudad carioca.

Según los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, tras la colisión en el aire, una de las aeronaves cayó en picada y se estrelló de lleno dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial, provocando un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga y destruyó por completo unos veinte automóviles eléctricos. Los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de ese primer aparato, mientras que minutos más tarde hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero.

Los dos argentinos habían viajado juntos a la ciudad brasileña durante los últimos días para colaborar estrechamente con las máximas figuras de la música urbana actual, desempeñándose como director musical de artistas de la talla de Bizarrap, Duki, Wos, Trueno, Nicki Nicole y el colombiano J Balvin. Al momento del impacto aéreo, el productor se encontraba a bordo de la aeronave con matrícula PP-MAC.

En el terreno del cine tradicional, Vignale coorganizó junto al actor Lorenzo Ferro la dirección del cortometraje"La Pasión" en 2024, un vínculo que maduró este año con el estreno de su primer largometraje titulado"El Tren Fluvial", una pieza cinematográfica que cosechó encendidos elogios internacionales en la prestigiosa sección Perspectives del Festival de Berlín 2026. Las pericias en la zona del desastre continúan bajo las directrices de los peritos aeronáuticos.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló a la prensa que generando una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje que impactaron contra calles y fachadas de edificios residenciales. A pesar de los destrozos materiales en la vía pública, no se reportaron civiles heridos en tierra





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